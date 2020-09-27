«Удалось выбраться из канавы, где воды было по шею». Пожилой мужчина рассказал, как заблудился в лесу

Новости Беларуси. В разгаре сезон грибов. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью: от энцефалита в анамнезе до испуга на всю жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Грибной период – особое время и для спасателей. На поисковые операции они сейчас выезжают больше десятка раз в сутки.

Владимир Баранов, житель деревни Веремеевка:

На кочке лежит бутылка воды питьевой. А я воды не взял. Я уже наблудил, наверное, часа четыре, находился. Уже и пить хочу. И дождик начал накрапывать. Беру воду: вроде бы нормальная вода. Я попил и бутылку эту с собой взял. И яблоко лежит на кочке. И яблоко забрал. Потом и яблоко съел, и воду выпил.

Так, с полным рюкзаком клюквы Владимир Павлович бродил по болотам, в партизанских Щелбовских лесах. Казалось бы, столько раз собирал здесь ягоды. Но в этот день явно что-то пошло не так. Словно в лабиринте, запутался в сети мелиоративных каналов.

До 55 лет Владимир Баранов играл в сборной Городокского района по футболу. На добровольных началах тренировал детей. Да и сейчас каждое утро начинает с зарядки. Именно благодаря хорошей физической подготовке Владимиру Степановичу удалось выбраться из канавы, где воды было по шею. Не стоит поворачиваться спиной. Что ещё важно знать, если встретил в лесу дикого зверя?

Владимир Баранов:

Уже и мысли всякие появлялись: может, и ночевать пришлось бы где-то под кустом, как в той «Стрекозе»: под кустом и кров, и дом. Так и здесь. У меня и спичек не было. Когда упал, была с собой зажигалка. Когда упал в канаву, зажигалка и все намокло, телефон вышел из строя. Я оказался отрезан от мира.