Андрей Сердюков о «Славянском братстве»: тематика направлена на совместные действия для выполнения контртеррористических задач

Новости Беларуси. Совместное учение Беларуси и России «Славянское братство» перешло в активную фазу. 23 сентября пройдет самый массовый этап десантирования и боевой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 единиц крупногабаритной военной техники – от БТР до новейшей военной машины БМД-4М – и свыше 200 человек личного состава. Десантирование пройдет парашютным способом на угрожаемом направлении согласно легенде. Удары по боевикам и отдельным террористическим группам отработает авиация. Пройдет боевая стрельба из пушечного вооружения и пуски ракет, огневая подготовка личного состава.

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России:

Это плановое учение, которое было спланировано еще в октябре прошлого года. И вся его тематика направлена на совместные действия по отстаиванию интересов Союзного государства для выполнения контртеррористических задач. Самое основное, что выделяется на этом учении, – формируется совместная тактическая международная группа, которая и будет выполнять эти поставленные задачи. «Находим общий язык, работаем вместе». В Бресте продолжаются совместные военные учения Беларуси и России

Денис Хурсин, заместитель командира роты (Беларусь):

Есть какая-то взаимовыручка между народами, с россиянами. Друг другу помогаем, всегда знаем, что они нам помогут в любой ситуации.

Параллельно белорусской и российской стороной апробируются новейшие средства связи и разведки, амуниция, стрелковое оружие. Всего в учениях в Беларуси участвует 6 000 военнослужащих и полтысячи военной техники.