«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»

Новости Беларуси. На полигоне под Брестом 23 сентября состоялось самое масштабное десантирование в истории страны. Уже не один день здесь проходит белорусско-российское учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде маневров, противник подтянул резервы и попытался взять реванш после первого дня. Но международная тактическая группа Беларуси и России при поддержке штурмовой авиации наносит сокрушительный удар. Во время активной фазы отрабатываются действия по обороне рубежей Союзного государства. С места событий – Кристина Протосовицкая.

Воздушный бой между истребителями за превосходство в небе и зачистка территории, куда противник стянул резервные силы, штурмовой авиацией. Як-130 наносят точечный авиаудар.

Инициатива на поле боя перехвачена международной белорусско-российской группировкой. Под воздушным прикрытием идет десантирование основных сил. В деле – парашютные системы «Арбалет».

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:

Это кульминация учения. Самое массовое десантирование техники и личного состава за всю историю суверенной Беларуси. 40 единиц боевой техники и 265 человек. Чтобы вы понимали, только одна боевая машина БМД-2 весит более 8 тонн. Интервал между самолетами Ил-76 – меньше 2 минут.





Всего участвует 20 самолетов военно-транспортной авиации. Они прибыли, по легенде маневров, из России. На земле проходит быстрое разворачивание боевой техники. Так выглядит БМД-2 после приземления.

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации:

Мы готовы действовать на любой территории, в любом регионе. Это территория Союзного государства. Мы будем действовать в пределах наших договоренностей и выполнять совместно все поставленные задачи.

Оборонительный характер действий для охраны общих рубежей. 6 тысяч военнослужащих, 500 единиц техники – арсенал этих маневров. Самое массовое за историю Беларуси десантирование личного состава и техники. Как проходит второй этап «Славянского братства»? Помимо полигона под Брестом, в учении задействовали еще три, где отрабатываются практические действия совместных сил по разным направлениям, в том числе авиации.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по Беларуси:

Одни самолеты взлетают с аэродрома «Лида», работают здесь – 140 километров. А другие взлетают, например, с аэродрома Российской Федерации «Шайковка», где расстояние в тысячу километров почти, и оттуда приходят, и так вот плотно между собой работают. В этом и заключается мастерство летчиков – умение штурманов рассчитать все, сделать, свести, организационно в единое, чтобы получилась такая единая работа в нужное время в заданном месте.

Накануне российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Беларуси. Он выполнялся с аэродрома «Энгельс». Летчики двух бомбардировщиков отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией белорусских ВВС.

Вертолеты, артиллерия, четыре роты солдат, противотанковые ракеты – и силы незаконных формирований оказались в окружении. Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

Гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Нона» вступает в бой для окончательного уничтожение противника. Батальонная тактическая группа со средствами усиления наносят удар по воздушной цели.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы нащупали то, что мы хотели: как создаются сводные подразделения и как это подразделение применяется. Это самая главная задача. Вы обратили внимание – стреляет рота БМД-4, тут же стреляют 38-й бригады огнеметчики, выходит взвод на поддержку – все идет в комплексе. Подразделения уже слажены настолько, что они чувствуют друг друга. Здесь нет разницы – русский или белорус.