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«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»

23 сентября 2020 18:17
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом 23 сентября состоялось самое масштабное десантирование в истории страны. Уже не один день здесь проходит белорусско-российское учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде маневров, противник подтянул резервы и попытался взять реванш после первого дня. Но международная тактическая группа Беларуси и России при поддержке штурмовой авиации наносит сокрушительный удар. Во время активной фазы отрабатываются действия по обороне рубежей Союзного государства.

С места событий – Кристина Протосовицкая.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-1

Воздушный бой между истребителями за превосходство в небе и зачистка территории, куда противник стянул резервные силы, штурмовой авиацией. Як-130 наносят точечный авиаудар.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-4

Инициатива на поле боя перехвачена международной белорусско-российской группировкой. Под воздушным прикрытием идет десантирование основных сил. В деле – парашютные системы «Арбалет».

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
Это кульминация учения. Самое массовое десантирование техники и личного состава за всю историю суверенной Беларуси. 40 единиц боевой техники и 265 человек. Чтобы вы понимали, только одна боевая машина БМД-2 весит более 8 тонн. Интервал между самолетами Ил-76 – меньше 2 минут.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-10



Всего участвует 20 самолетов военно-транспортной авиации. Они прибыли, по легенде маневров, из России. На земле проходит быстрое разворачивание боевой техники. Так выглядит БМД-2 после приземления.

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За считаные минуты зачищается территория от бандформирований в населенном пункте, освобождаются заложники среди населения. Плечом к плечу стоят белорусы и русские.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-13

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации:
Мы готовы действовать на любой территории, в любом регионе. Это территория Союзного государства. Мы будем действовать в пределах наших договоренностей и выполнять совместно все поставленные задачи.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-16

Оборонительный характер действий для охраны общих рубежей. 6 тысяч военнослужащих, 500 единиц техники – арсенал этих маневров.

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Помимо полигона под Брестом, в учении задействовали еще три, где отрабатываются практические действия совместных сил по разным направлениям, в том числе авиации.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-19

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по Беларуси:
Одни самолеты взлетают с аэродрома «Лида», работают здесь – 140 километров. А другие взлетают, например, с аэродрома Российской Федерации «Шайковка», где расстояние в тысячу километров почти, и оттуда приходят, и так вот плотно между собой работают. В этом и заключается мастерство летчиков – умение штурманов рассчитать все, сделать, свести, организационно в единое, чтобы получилась такая единая работа в нужное время в заданном месте.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-22

Накануне российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Беларуси. Он выполнялся с аэродрома «Энгельс». Летчики двух бомбардировщиков отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией белорусских ВВС.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-25

Вертолеты, артиллерия, четыре роты солдат, противотанковые ракеты – и силы незаконных формирований оказались в окружении.

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«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-28

Гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Нона» вступает в бой для окончательного уничтожение противника. Батальонная тактическая группа со средствами усиления наносят удар по воздушной цели.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-31

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы нащупали то, что мы хотели: как создаются сводные подразделения и как это подразделение применяется. Это самая главная задача. Вы обратили внимание стреляет рота БМД-4, тут же стреляют 38-й бригады огнеметчики, выходит взвод на поддержку все идет в комплексе.

Подразделения уже слажены настолько, что они чувствуют друг друга. Здесь нет разницы – русский или белорус.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»-34

Финальный аккорд маневров прозвучит уже 25 сентября.

# Беларусь-Россия # общество # Кристина Протосовицкая # Андрей Сердюков # Александр Карев # Вадим Денисенко # Фотофакт

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