40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь»

Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из столицы. Его участники проехали почти 40 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из столицы. Его участники проехали почти 40 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По ходу движения к марафону мог присоединиться абсолютно каждый желающий и таким образом выразить свою гражданскую позицию. Колонна машин с государственными флагами проехала по Минской кольцевой и проследовала к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». Здесь для участников патриотической акции организовали экскурсию.
Я хочу, чтобы наши дети, наши будущие поколения жили именно под этим флагом – в мире и спокойствии.
«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»
Ребята, которые приезжают на пробеги – это более зрелый возраст, это люди, которые уже нашли себя в жизни. Кто-то где-то работает, имеет свой бизнес, то есть люди, которые уже думают головой, а не Telegram-каналами.
Как это было, смотрите в нашем видеоматериале.