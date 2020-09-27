Прямой эфир

40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь»

27 сентября 2020 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из столицы. Его участники проехали почти 40 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь» -1

По ходу движения к марафону мог присоединиться абсолютно каждый желающий и таким образом выразить свою гражданскую позицию. Колонна машин с государственными флагами проехала по Минской кольцевой и проследовала к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». Здесь для участников патриотической акции организовали экскурсию.

40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь» -4

Я хочу, чтобы наши дети, наши будущие поколения жили именно под этим флагом – в мире и спокойствии.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»  

40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь» -7

Ребята, которые приезжают на пробеги – это более зрелый возраст, это люди, которые уже нашли себя в жизни. Кто-то где-то работает, имеет свой бизнес, то есть люди, которые уже думают головой, а не Telegram-каналами.

Как это было, смотрите в нашем видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Удалось выбраться из канавы, где воды было по шею». Пожилой мужчина рассказал, как заблудился в лесу
27 сентября 2020 19:15

«Удалось выбраться из канавы, где воды было по шею». Пожилой мужчина рассказал, как заблудился в лесу

Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач
27 сентября 2020 19:15

Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач

Белоруска о грибном сезоне: «Я заработала себе на окна»
27 сентября 2020 19:15

Белоруска о грибном сезоне: «Я заработала себе на окна»