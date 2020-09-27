40 километров с государственными флагами. Водители Минска присоединились к автопробегу «За Беларусь»

Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из столицы. Его участники проехали почти 40 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По ходу движения к марафону мог присоединиться абсолютно каждый желающий и таким образом выразить свою гражданскую позицию. Колонна машин с государственными флагами проехала по Минской кольцевой и проследовала к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». Здесь для участников патриотической акции организовали экскурсию.

Я хочу, чтобы наши дети, наши будущие поколения жили именно под этим флагом – в мире и спокойствии. «Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»