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Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач

27 сентября 2020 19:15
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Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.

Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач-1

Одна из опасностей в лесу – клещи. Они живут в траве – до 1,5 метров от земли. Могут цепляться за одежду и долго искать открытые участки тела.

Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач-4

Официально в 2020 году на севере страны зафиксировано более 3 тысяч укусов клещами. К счастью, ни один из кровососущих не был переносчиком энцефалита или боррелиоза.

Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач-7

Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Почувствовать человека клещ в состоянии на расстоянии где-то до 10 метров. В этой связи в целях профилактики, которая особенно важна, мы должны понимать, что отправляясь в лес, нужно надеть одежду, которая соответствует месту пребывания. То есть максимально должны быть закрыты участки тела. По возможности использовать репелленты.

Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога (подробнее здесь).

# Государственная лесная политика # общество # Владимир Синкевич # Анастасия Бут # Фотофакт

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