Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.
Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.
Одна из опасностей в лесу – клещи. Они живут в траве – до 1,5 метров от земли. Могут цепляться за одежду и долго искать открытые участки тела.
Официально в 2020 году на севере страны зафиксировано более 3 тысяч укусов клещами. К счастью, ни один из кровососущих не был переносчиком энцефалита или боррелиоза.
Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Почувствовать человека клещ в состоянии на расстоянии где-то до 10 метров. В этой связи в целях профилактики, которая особенно важна, мы должны понимать, что отправляясь в лес, нужно надеть одежду, которая соответствует месту пребывания. То есть максимально должны быть закрыты участки тела. По возможности использовать репелленты.
Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога (подробнее здесь).