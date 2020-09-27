Что надеть, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Объясняет врач

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.

Одна из опасностей в лесу – клещи. Они живут в траве – до 1,5 метров от земли. Могут цепляться за одежду и долго искать открытые участки тела.

Официально в 2020 году на севере страны зафиксировано более 3 тысяч укусов клещами. К счастью, ни один из кровососущих не был переносчиком энцефалита или боррелиоза.