«Находим общий язык, работаем вместе». В Бресте продолжаются совместные военные учения Беларуси и России

Новости Беларуси. Стратегическое партнерство двух стран в военной сфере. В Бресте стартовал второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне 22 сентября прошло десантирование личного состава и техники, отработали и элементы воздушного боя. Кристина Протосовицкая из эпицентра событий.

По легенде противник объявил над своей территорией бесполетную зону. Завязывается воздушный бой между Су-30 и МиГ-29 с элементами высшего пилотажа – горка, боевой разворот, косая петля.

Под прикрытием Су-30 первыми на территорию противника с высоты двух километров десантируются разведчики. Скорость самолета при этом 300-350 километров в час. В деле новые парашютные системы – белорусский Insider и российский «Арбалет». Штурмовая авиация Як-130 проводит зачистку воздушного пространства с применением бомб и ракет. Следом четыре самолета Ил-76 – десант из более чем 200 военнослужащих и нескольких единиц крупной техники, включая БТР и БМД. «Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»

Бой с бандформированием продолжается уже на земле.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

После успешного десантирования военнослужащие заняли позицию. Впереди им нужно будет зачистить территорию противника. В распоряжении гранатомет и автомат.

На учении апробируются новейшие средства связи и разведки, амуниция, стрелковое оружие – АК-12.

Антон Понамарев, участник учений (Россия):

Чем они улучшены. У них идет лучше кучность, дальность стрельбы, улучшена и сбалансированность. Тем самым у нас есть возможность лучше поражать цели. Идут новые накладки, новые прицелы. Мы видим больше, стреляем дальше. Коллеги идут бодро – мне нравится, что мы понимаем друг друга. Думал, что будут разногласия в чем-то, но нет. Находим общий язык, работаем вместе. Сообща, по связи.

Активная фаза учений направлена на выработку совместных действий по защите границ союзного государства. Уничтожение незаконных формирований в ходе тактических эпизодов. По факту на выходе – международная группа, которая может выполнять задачи любой сложности.

Денис Хурсин, заместитель командира роты (Беларусь):

Учения проходят на высоком уровне, взаимодействие с россиянами также хорошее. Задача сегодня была произвести десантирование в данном районе, занять рубеж и отразить нападение противника... Вопросов никаких не было, сразу, как братья, все понимали с полуслова друг друга.

За ходом учений пристально наблюдают военные атташе других стран.

Ву Вэн Ху, старший военный атташе Министерства обороны Вьетнама:

Я второй раз участвую в «Славянском братстве». По-моему, ребята хорошо подготовлены, они четко действовали по сценарию. Совместные действия и русских, и белорусов хороши, на высоком уровне. Это зависит от ситуации. Беларусь и Россия имеют право изменить численность и продлить учения. Отрабатывается оборонительный характер боевых действий.

Следующий элемент – освобождение от боевиков целого населенного пункта. Террористическая группировка прорвалась и заняла территорию. Когда договориться мирно не выходит, совместные штурмовые группы атакуют.