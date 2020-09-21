Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

Новости Беларуси. На территории Беларуси завершается первый этап совместных учений Беларуси и России «Славянское братство». На фоне непростой военно-политической обстановки вокруг нашей страны было принято решение об их продлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если первый этап включал боевое слаживание десантных подразделений и отработку контртеррористических действий, второй этап пройдет в интересах обеспечения военной безопасности государства. В воде и на суше – задачи первого дня. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Первый этап учений по слаживанию тактических групп Беларуси и России не прошел даром. Действовать заодно. На момент активных действий батальоны чувствуют друг друга – и воде, и в воздухе. По легенде, формирования противника разбросаны по островам, в их распоряжении большое количество речного транспорта. Совместные группировки должны противостоять. Сложный сценарий поражения разыгрывается как по нотам.

Если в прошлом году с этой задачей справлялись боевые пловцы, в этом техника заныривает вслепую и сходу. Авиационная поддержка – с воздуха. Десантная переправа на реке Мухавец. Судоходная – она со своим нравом.

Владимир Белый, начальник штаба руководства учения «Славянское братство»:

Здесь есть особенность по течению, есть особенности по характеру берегов. Это требовало определенной подготовки именно экипажей. Мы видели, что никто специально из инженерных подразделений не осуществлял подготовку уреза воды. Это было особенностью. Преодолевали с гусениц, с колес – прямо вплавь.

Учения «Славянское братство» проходят в шестой раз. Маневры традиционные для нашей страны. Каждый год «легенда» зависит от актуальности задач и местности принимающей стороны. В этом – Беларуси.

Андрей Холзаков, заместитель командующего воздушно-десантными войсками России:

На территории Беларуси взяты элементы – вы знаете, что местность болотистая, много рек, много каналов, которые надо преодолевать. В зависимости от условий меняется и задача учений.

Учебно-боевые задачи в этом году умышленно отрабатываются в сложных условиях – в ночное время, с форсированием водных преград, десантированием, боевой стрельбой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

БМД-4, БТР-80, Кайман. Около сотни единиц белорусской и российской техники возвращаются домой после выполнения боевой задачи. И сразу же отрабатывают новые элементы – передвижение в сопровождении под прикрытием авиации.

Всего задействовали шесть тысяч военнослужащих и свыше пяти сотен единиц боевой техники. Учения проходят на четырех полигонах Беларуси. Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность Совместное учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер.

Игорь Конякин, генеральный консул России в Бресте:

Мы все знаем, что эти учения были запланированы уже давно и не несут угрозу третьим странам. Но, как подчеркнул Президент Республики Беларусь, – это границы Беларуси, границы Союзного государства. И в Союзном государстве мы всегда держим порох сухим.