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Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство»

24 сентября 2020 15:59
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Новости Беларуси. 24 сентября на полигоне под Брестом прозвучал финальный аккорд белорусско-российского учения «Славянское братство». Боевая задача, согласно легенде маневров, выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -1

Территория предполагаемо захваченного населенного пункта и все подходы к нему зачищены от противника силами специальных операций Беларуси и России.

Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Утром на полигоне атмосфера накаленная. Накануне тактические группы разгромили основные силы противника. Но террористы отдельными формированиями просачиваются к границе. Здесь им приготовили особый удар.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -7

Десант из более чем 250 человек и 40 единиц техники приступили к выполнению боевой задачи на земле – освобождение захваченной территории.

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Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -10

Затем по мере приближения к рубежу огневую мощь показывает БМД-2. Вступив в плотный огневой бой, командиры подразделений умело сочетают маневры огнем и личным составом.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -13

Дмитрий Коршунов, командир совместной тактической группы:
Воины гвардейцы-десантники чувствуют себя во всех стихиях привольно. Сегодня апогеем нашего учения стало огневое поражение из всех видов современнейшего вооружения незаконного вооруженного формирования.

Я хочу вас заверить, что созданная группировка, тактическая группировка является мощнейшим тактическим кулаком, которая способна переломить хребет любому зарвавшемуся врагу в интересах защиты границ Союзного государства.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -16

В учениях на западных рубежах Союзного государства участвуют больше 6 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной техники. Во время активной фазы апробировали новейшие виды парашютных систем, амуниции, устройств связи и разведки.

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Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» -19

Кристина Протосовицкая:
Учение «Славянское братство» носит исключительно оборонительный характер – все действия отрабатываются согласно этой тактике. На Брестском полигоне звучит финальный аккорд. Бандформирования окончательно разгромлены. Боевая задача выполнена.

# Беларусь-Россия # общество # Кристина Протосовицкая # Дмитрий Коршунов # Фотофакт

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