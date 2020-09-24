Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство»

Новости Беларуси. 24 сентября на полигоне под Брестом прозвучал финальный аккорд белорусско-российского учения «Славянское братство». Боевая задача, согласно легенде маневров, выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территория предполагаемо захваченного населенного пункта и все подходы к нему зачищены от противника силами специальных операций Беларуси и России.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Утром на полигоне атмосфера накаленная. Накануне тактические группы разгромили основные силы противника. Но террористы отдельными формированиями просачиваются к границе. Здесь им приготовили особый удар.

Десант из более чем 250 человек и 40 единиц техники приступили к выполнению боевой задачи на земле – освобождение захваченной территории.

Затем по мере приближения к рубежу огневую мощь показывает БМД-2. Вступив в плотный огневой бой, командиры подразделений умело сочетают маневры огнем и личным составом.

Дмитрий Коршунов, командир совместной тактической группы:

Воины гвардейцы-десантники чувствуют себя во всех стихиях привольно. Сегодня апогеем нашего учения стало огневое поражение из всех видов современнейшего вооружения незаконного вооруженного формирования.

Я хочу вас заверить, что созданная группировка, тактическая группировка является мощнейшим тактическим кулаком, которая способна переломить хребет любому зарвавшемуся врагу в интересах защиты границ Союзного государства.