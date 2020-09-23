Самое массовое за историю Беларуси десантирование личного состава и техники. Как проходит второй этап «Славянского братства»?

Новости Беларуси. Продолжается совместное учение Беларуси и России «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 сентября эпицентром оборонительных оперативно-тактических действий стал полигон Брестский. Здесь военнослужащие двух стран отработали самое массовое за историю суверенной Беларуси десантирование личного состава и техники. В нем задействованы 265 человек и 40 боевых машин.

Основная цель второго этапа учений – демонстрация готовности военных сил отразить агрессию против Союзного государства. Сейчас на полигоне под Брестом десантники наносят окончательный удар по условному противнику – незаконной группировке. Для этого применяются вертолеты, артиллерия, задействованы четыре роты солдат и противотанковые ракеты. Андрей Сердюков о «Славянском братстве»: тематика направлена на совместные действия для выполнения контртеррористических задач

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Для нас это, конечно же, действительно масштабные учения как по размаху, так и по количеству участвующих в этом учении личного состава, вооружения и техники. Особенностью этого учения еще является то, что, в принципе, оно было подготовлено и спланировано в короткие сроки. Пока все мероприятия идут в соответствии с замыслом учения, выполняются качественно.

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации:

Выполняются задачи по действиям наших подразделений в рамках тактической международной группы, которая выполняет задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах, осуществляет десантирование по-штурмовому, используя вертолеты, и парашютным способом, используя самолеты военно-транспортной авиации, воздушно-космических сил. Все поставленные задачи выполнены.