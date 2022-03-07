«Санкции – это всегда такой был карательный инструмент». Белорусы сильно пострадают от ограничений?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Мы сейчас подходим к вопросу, который все время ставил глава государства. Он все время говорил: диверсификация, диверсификация, диверсификация.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Совершенно верно. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Из года в год, да. Ольга Шпилевская:

И сегодня у нас диверсификация. Если мы говорим про туризм, то у нас сегодня туризм направляется в какие страны? Кирилл Казаков, СТВ:

Россия, Восток. Ольга Шпилевская:

В близкие для нас прекрасные страны: Грузия, Армения, Таджикистан. Там очень много всего классного и интересного. У нас развивается внутренний туризм. Это тоже очень хорошо. Вот как курорты Италии или Болгарии обойдутся без русских? Кстати, у меня в этом в плане большой вопрос. Вот буквально сейчас я прочитала информацию по поводу того, что литовские предприниматели начинают расправлять плечи и подавать голос. Потому что у них масса товара, который они закупили, белорусского и российского товара, который сейчас попал под санкции. Они вынуждены изъять этот товар из продажи и прийти к разорению. Кирилл Казаков:

Уничтожить или отдать куда-то.