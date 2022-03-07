«Санкции – это всегда такой был карательный инструмент». Белорусы сильно пострадают от ограничений?
Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Мы сейчас подходим к вопросу, который все время ставил глава государства. Он все время говорил: диверсификация, диверсификация, диверсификация.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Совершенно верно.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Из года в год, да.
Ольга Шпилевская:
И сегодня у нас диверсификация. Если мы говорим про туризм, то у нас сегодня туризм направляется в какие страны?
Кирилл Казаков, СТВ:
Россия, Восток.
Ольга Шпилевская:
В близкие для нас прекрасные страны: Грузия, Армения, Таджикистан. Там очень много всего классного и интересного. У нас развивается внутренний туризм. Это тоже очень хорошо. Вот как курорты Италии или Болгарии обойдутся без русских? Кстати, у меня в этом в плане большой вопрос. Вот буквально сейчас я прочитала информацию по поводу того, что литовские предприниматели начинают расправлять плечи и подавать голос. Потому что у них масса товара, который они закупили, белорусского и российского товара, который сейчас попал под санкции. Они вынуждены изъять этот товар из продажи и прийти к разорению.
Кирилл Казаков:
Уничтожить или отдать куда-то.
Ольга Шпилевская:
Так и происходит. А если говорить про санкции, санкции – это всегда такой был карательный инструмент. Это кнут такой. Чуть что, Запад кнут достает. И мне кажется, что даже меньше Запад, как Соединенные Штаты. Кнут достает и давай кнутом наказывать: тебя вот за это, тебя за это, а тебя за то. И посмотрите, как они сейчас вводят санкции. Если вы вспомните 2020 год, то против Беларуси вводились такие глобальные санкции, которые затрагивали калийные удобрения, например. Хотя так и не затронули в той степени, но тем не менее. Какую-то там тяжелую промышленность и еще что-то. И когда человек сидит и понимает: ну да, будет меньше продаваться, например, наших МАЗов, но Президент же сказал, что мы куда-то продадим это в другую страну, и все будет хорошо. И он спокоен. А на территории России они уже действуют по-другому. Они понимают, что масс-маркет широкий, вот эти магазины – это то, что касается каждого. Таким образом они пытаются поднять вот этот средний класс, который потеряет работу, потому что он работает в этих магазинах.
Кирилл Казаков:
Закроем IKEA – все.
Ольга Шпилевская:
Они их пытаются поднять для того, чтобы подогреть ситуацию изнутри, чтобы изнутри народ возмутился: как это так, нас лишают всего. Но мы не настолько еще, наверное, погрязли в этом обществе потребления, не такие мы совсем уже потребители. В нас все-таки еще много других качеств на данный момент живет.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Более высокие ценности. Иначе мы потребляем, чтобы удовлетворять свои базовые потребности.
Ольга Шпилевская:
Мне кажется, раскачать не удастся этим.
Марина Ленчевская:
Я хочу обратить внимание, что санкции, да, действительно, проблема для экономики существует. А посмотрите – наши беглые: до сих пор начинают, простите, вякать. Требовать санкции, требовать фактически, чтобы страна разрушалась. Мы здесь живем, мы здесь трудимся, мы все делаем для того, чтобы страна вот из такого тяжелого положения выходила.
Алена Сырова:
Но мне кажется, их даже особо насчет санкций никто не слушает. А вот в чем они пакостят, так это, конечно, в том, что сейчас спекулируют на военной тематике. Вот эти звонки якобы от имени…
Кирилл Казаков:
…от имени матерей солдат, которые попали в плен.
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