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В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан

26 сентября 2025 18:03
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Беларусь открыта не только в политике, туризме. Наш рынок труда тоже рад иностранцам. Специалисты востребованы в разных отраслях экономики. Чтобы интеграция в профессиональную среду проходила проще, с нынешнего года в нашей стране введены новые правила для приема на работу граждан из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. Экзамен пройдет в письменной форме и займет полчаса. Это комплекс заданий, позволяющий объективно оценить знания языка у иностранцев. К слову, только при успешной сдаче теста можно заключить трудовой договор с потенциальным работником. При этом нововведение не коснется граждан ЕАЭС. Это представители России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан-2

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: 
Тот перечень профессий, который включен для трудящихся, которые должны сдавать этот экзамен, это тестирование, то есть он подразумевает коммуникацию. Это водители автомобиля, это продавцы, это специалисты медицинского профиля. В тест будут включены 20 вопросов. Проверка теста будет осуществляться комиссией.

Экзамен будут проводить один раз в две недели – 15 числа и в последний день месяца. Первый тест для трудовых мигрантов состоится 30 сентября. Для получения удовлетворительного результата необходимо правильно ответить минимум на половину вопросов. Если же с первого раза не получится, есть возможность пересдать тест неограниченное количество раз.

# Иностранцы в Беларуси

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