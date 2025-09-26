В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан

Беларусь открыта не только в политике, туризме. Наш рынок труда тоже рад иностранцам. Специалисты востребованы в разных отраслях экономики. Чтобы интеграция в профессиональную среду проходила проще, с нынешнего года в нашей стране введены новые правила для приема на работу граждан из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. Экзамен пройдет в письменной форме и займет полчаса. Это комплекс заданий, позволяющий объективно оценить знания языка у иностранцев. К слову, только при успешной сдаче теста можно заключить трудовой договор с потенциальным работником. При этом нововведение не коснется граждан ЕАЭС. Это представители России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.