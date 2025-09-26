В Минске появится электронная торговая площадка – депутат Мингорсовета

Изменения в столичный бюджет внесены на 13-й сессии Мингорсовета. Дополнительные средства направят на ремонт улично-дорожной сети, приобретение специальной коммунальной техники, содержание зеленых зон, объектов наружного освещения и обновление придомовых территорий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А еще в планах модернизация 3-й центральной районной поликлиники, ремонт учреждений образования, общежития Белорусского государственного медколледжа. Также средства выделят на обеспечение функционирования органов и подразделений МЧС, Минской городской ветстанции, госучреждения «Парковки столицы». Кроме этого, будет увеличен объем инвестиционной программы и пополнен резервный фонд Мингорисполкома.

Светлана Кожекина, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию, финансам и предпринимательству Мингорсовета:

Будет включен еще один проект. Он очень значим для нашей торговли города. Это создание электронной торговой площадки. Средняя стоимость его сегодня предполагается порядка 1,7 миллиона. Период реализации 2025-2027 год. Она позволит нашим торговым предприятиям продавать свою промышленную продукцию на торговой площадке.

Также решением Мингорсовета присуждены спецпремии одаренным учащимся из Минска. Это 200 ребят, которые достигли высоких успехов в научно-исследовательской деятельности, а также творческой, спортивной и общественной работе.