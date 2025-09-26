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Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество

26 сентября 2025 17:51
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Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество. Акцент на промышленную кооперацию. Эти сферы являются стратегически важными для обеих сторон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество-2

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич вместе с делегацией из Ульяновской области посетила предприятие «Пеленг». Компания занимается разработкой оптико-электронных систем различного назначения, в том числе для космической отрасли и военно-промышленного комплекса. Гости ознакомились с продукцией и историей флагмана оптической промышленности. А также обсудили актуальные вопросы и новые векторы взаимодействия.

Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Уже сейчас будем конструктивно отрабатывать наше взаимодействие с конкретными предприятиями. Мы предлагаем нашим уважаемым партнерам именно те предприятия, где мы видим, что в дальнейшем могут быть кооперационные связи, будет развитие.

Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество-6

Марина Алексеева, Первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области ( Россия):
Очень много и кропотливо работаем в сотрудничестве с Минским горисполкомом, ища новые направления, которые дали бы импульс совместному сотрудничеству. Здесь речь и о конструкторских разработках, и о создании совместных прототипов, и о промышленной эксплуатации тех или иных новинок.

Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество-8

Минск и Ульяновск связывают прочные партнерские отношения. Реализуются масштабные совместные проекты. Развивается кооперация в металлообработке, станкостроении и энергетике.

# Беларусь-Россия # Надежда Лазаревич

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