Металлообработка, станкостроение и энергетика – Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество

Минск и Ульяновская область укрепляют сотрудничество. Акцент на промышленную кооперацию. Эти сферы являются стратегически важными для обеих сторон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич вместе с делегацией из Ульяновской области посетила предприятие «Пеленг». Компания занимается разработкой оптико-электронных систем различного назначения, в том числе для космической отрасли и военно-промышленного комплекса. Гости ознакомились с продукцией и историей флагмана оптической промышленности. А также обсудили актуальные вопросы и новые векторы взаимодействия.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Уже сейчас будем конструктивно отрабатывать наше взаимодействие с конкретными предприятиями. Мы предлагаем нашим уважаемым партнерам именно те предприятия, где мы видим, что в дальнейшем могут быть кооперационные связи, будет развитие.

Марина Алексеева, Первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области ( Россия):

Очень много и кропотливо работаем в сотрудничестве с Минским горисполкомом, ища новые направления, которые дали бы импульс совместному сотрудничеству. Здесь речь и о конструкторских разработках, и о создании совместных прототипов, и о промышленной эксплуатации тех или иных новинок.