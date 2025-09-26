Всё по-взрослому! Более 100 участников осваивают военную дисциплину на форуме «БлогБай. Сила в правде!»

Любопытно, как эту новость преподнесут наши коллеги, которые уже прочно обосновались на белорусском медиаполе, но их аудитория экрану телевизора предпочтет планшет или смартфон. Речь о блогерах, которые в рамках второго профессионального форума встретились, чтобы обменяться опытом. А вот локация для сегодняшнего общения оказалась максимально интересной. Тот случай, когда в обстоятельства можно погрузиться с головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатления коллег от «погружения» собрал Антон Чучвага.

Из мира мемов и трендов – в мир суровых военных будней! Более 100 участников, среди них много девушек, выходят из автобусов – рюкзаки, штативы. Здесь новый офис – это палатка, а соседи – целая армия единомышленников.

Мы из Могилева. Увидели, что анонсировали «БлогБай». Каждый заполнил заявку. Хорошо, что мы прошли. Мы знаем, что прошли не все. Первые часы как экспресс-курс выживания: распределение по секторам, укладка вещей, знакомство с распорядком. Контраст с привычной жизнью бросается в глаза: вместо мягкого света студии – чистое небо, вместо шумных кафе – хруст гравия под берцами.

Инструктаж – первым делом. Кураторы спокойно и четко проговаривают правила безопасности, подчеркивая: уважение к оружию – основа всего. После – выдача автоматов. Взгляды внимательные, руки собранные. И вот тот самый момент: десятки участников, многие из которых привыкли к косметическим салонам и ярким фотосессиям, с удивлением и азартом примеряют на себя образ бойца.

Анастасия Боровик, блогер:

Мне девочки говорили, что очень тяжело, но вес нормальный. Ощущается ответственность за оружие.

И да, все второстепенное забывается, когда в руках настоящее оружие, а за спиной – ответственность. Каждый шаг – под присмотром инструкторов: как держать, как стоять, как слушать. Легкий смех сменяется сосредоточенностью, страх уходит, остается дисциплина. Свист пуль и военная выправка – как проходит второй день форума «БлогБай. Сила в правде!» Идти легче, когда звучит песня: шаг идет в такт, плечи держат строй, дыхание подчиняется ритму. Достаточно тех песен, что знают наизусть.