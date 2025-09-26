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В окрестностях Смоленска ликвидировали пожар от столкновения поезда с бензином и грузовика

26 сентября 2025 17:53
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26 сентября с раннего утра интернет-паблики буквально «взорвались» страшными фотографиями из окрестностей Смоленска, где произошло столкновение поезда с бензином и грузовика. Масштабная авария парализовала железнодорожное сообщение на этой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые поезда, следующие из Беларуси в Россию по маршруту «Заольша – Смоленск», были отменены. Движение на этом участке до конца дня компенсировали автобусным сообщением.

В окрестностях Смоленска ликвидировали пожар от столкновения поезда с бензином и грузовика-2

Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе станций Рудня и Голынки произошло столкновение товарного поезда и большегруза. В результате локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, что привело к взрыву и мощнейшему пожару.

Из-за ЧП на ж/д в Смоленской области отменено несколько поездов из Беларуси в Россию

В окрестностях Смоленска ликвидировали пожар от столкновения поезда с бензином и грузовика-4

Водитель фуры погиб на месте. Машинист поезда и его помощник были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Сообщается, что водитель грузовика, по предварительной информации, выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В окрестностях Смоленска ликвидировали пожар от столкновения поезда с бензином и грузовика-6

На месте происшествия тут же развернулась масштабная операция по ликвидации последствий аварии. Белорусская сторона направила к месту ЧП аварийно-спасательный и восстановительный поезда. Десятки спасателей и 10 единиц техники боролись с пламенем, охватившим шесть вагонов с горючим. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

# Авария # Железнодорожные катастрофы # Пожар

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