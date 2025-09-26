В окрестностях Смоленска ликвидировали пожар от столкновения поезда с бензином и грузовика
26 сентября с раннего утра интернет-паблики буквально «взорвались» страшными фотографиями из окрестностей Смоленска, где произошло столкновение поезда с бензином и грузовика. Масштабная авария парализовала железнодорожное сообщение на этой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые поезда, следующие из Беларуси в Россию по маршруту «Заольша – Смоленск», были отменены. Движение на этом участке до конца дня компенсировали автобусным сообщением.
Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе станций Рудня и Голынки произошло столкновение товарного поезда и большегруза. В результате локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, что привело к взрыву и мощнейшему пожару.
Из-за ЧП на ж/д в Смоленской области отменено несколько поездов из Беларуси в Россию
Водитель фуры погиб на месте. Машинист поезда и его помощник были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Сообщается, что водитель грузовика, по предварительной информации, выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия тут же развернулась масштабная операция по ликвидации последствий аварии. Белорусская сторона направила к месту ЧП аварийно-спасательный и восстановительный поезда. Десятки спасателей и 10 единиц техники боролись с пламенем, охватившим шесть вагонов с горючим. На данный момент пожар полностью ликвидирован.