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В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы

26 сентября 2025 17:59
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В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные предсезонные матчи, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы-2

«Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» с уверенным счетом 5:2. В составе победителей за минуту до конца третьего периода шайбой в пустые ворота отметился белорусский защитник Владислав Колячонок. Игрок обороны провел на площадке 17,5 минут, нанес два броска, совершил три силовых приема и заблокировал два неприятельских выстрела.

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы-4

«Вашингтон» на своем льду нанес крупное поражение «Филадельфии» – 5:1. В составе хозяев сыграли братья Протасы. Алексей выходил на лед во второй тройке, Илья – в четвертой. Однако результативных баллов нападающие не набрали. Цвета «летчиков» защищал Алексей Колосов. Он отыграл 40 минут и отразил 16 бросков, но пропустил четыре раза. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.

# Алексей Колосов # Алексей Протас # Хоккей # Илья Протас # Владислав Колячонок

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