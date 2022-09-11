Санкции, долгострои и города-спутники. Поговорили с мэром Минска о проблемах и развитии города
Новости Беларуси. Без малого двухмиллионный город живет по своим правилам. Как они будут меняться, что с долгостроями, как санкции повлияли на экономику мегаполиса и стало ли меньше туристов? Об этом и не только мы поговорили с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым в программе «Неделя» на СТВ. Место встречи выбрали неслучайно. В Минской ратуше – разговор с видом на город.
Ольга Коршун, СТВ:
Символично, что мы сегодня встречаемся в Ратуше, где все начиналось, в сердце города. Интересно поговорить сегодня о том, как Минск развивается и будет развиваться. Вы как градоначальник, мэр нашей столицы какие бы главные достижения города выделили?
«Минск не резиновый – это правда». Как будут развиваться города-спутники?
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
На мой взгляд, главное достижение Минска – это люди. Жители Минска, которые действительно любят свой город, которые делают все для того, чтобы город был красивым, чистым, уютным.
Ольга Коршун:
Какая сегодня жилищная политика проводится в нашем городе и как будут развиваться города-спутники? Минск не резиновый – это правда.
Владимир Кухарев:
Строительство в Минске подходит к завершению, потому что свободных площадок нет. И мы видим самое перспективное направление – это, конечно, строительство городов-спутников. Мы очень серьезно работаем по городу Смолевичи. Большая работа проведена. Там строится жилье, строится инфраструктура. Школа была введена, второй детский сад будем вводить в четвертом квартале. Уже идет проектирование поликлиники. Инфраструктура инженерная почти полностью завершена. Мы стремимся сделать так, чтобы он был городом комфортным.
Сегодня очень много желающих строиться. Фактически в соответствии с указом главы государства любой, вставший на очередь, независимо от времени постановки на учет, имеет право строиться. И у нас на предлагаемые места претендуют 5-6 человек. Поэтому то, что Смолевичи стали местом притяжения – это очень важно. Поэтому сейчас серьезно работаем, чтобы в ближайшее время начать строительство и второго города-спутника – в Руденске.
«Были когда-то инвесторами допущены серьезные ошибки». Осталась ли проблема долгостроя?
Ольга Коршун:
Где строительство, там и долгострой. Такая проблема тоже есть в Минске. Как она решается?
Владимир Кухарев:
Мы все делаем для того, чтобы решить эту проблему. На сегодня почти все серьезные долгострои, которые стали таким не очень хорошим примером в Минске, уже в работе. По многим завершаются работы, уже многие завершены. Я думаю, что в ближайшее время мы полностью закроем эту проблему. Потому что были когда-то инвесторами допущены серьезные ошибки по разным причинам, но тем не менее каждый должен понимать, что если он взялся за какое-то дело, он должен доводить его до логического завершения.
Ольга Коршун:
Как санкции повлияли на производственный экономический потенциал Минска?
«Экономика работает». Как повлияли на столицу санкции?
Владимир Кухарев:
Сказать, что там какие-то уже серьезные последствия, которые влияют на жизнь города, я бы так не сказал. Мы же видим, что каких-то серьезных предпосылок для проблем у нас нет. У нас товары все присутствуют, магазины заполнены, все вопросы жилищно-коммунального хозяйства в полном объеме решаются. Самое главное, что предприятия сумели мобилизоваться в кратчайшие сроки, найти новые рынки сбыта, решить вопрос импортозамещения. Это, конечно же, говорит о том, что наши предприятия имеют прочный фундамент. Экономика работает. И те проблемы, которые возникают, я думаю, что они будут решаться оперативно.
Ольга Коршун:
Журналисты знают, что рядом здесь зал для переговоров. Кто чаще всего здесь бывает? Делегации из каких стран проявляют к нам интерес?
Владимир Кухарев:
Из самых различных стран. Мы очень серьезно прибавили в работе с регионами Российской Федерации. Очень много делегаций в преддверии Дня города приехали к нам. Они участвовали в экономическом форуме, который был у нас в Минске. Я думаю, что после знакомства более глубокого с работой наших предприятий появятся новые контракты. Несмотря на какие-то санкционные вопросы, все предприятия на этот год полностью законтрактованы. Сейчас уже подписываются договора на весь следующий год. Кроме того, мы очень серьезно добавили в этом году в наших торгово-экономических отношениях с Китаем. Рост более чем в два раза с Индией. Рост по странам Ближнего Востока тоже в разы. Это говорит о том, что наша продукция пользуется спросом.
«Заполняемость гостиниц очень высокая». Как дела с туристами в Минске?
Ольга Коршун:
А вот на туристах сказалась эта санкционная изоляция, санкционная нестабильность? Из Западной Европы к нам меньше приезжают или безвиз дает свои результаты? Те же прибалтийские жители едут.
Владимир Кухарев:
Мы должны понимать, что если человеку что-то интересно, он сделает все и будет стремиться там побывать. Самое главное, что у нас есть что показать, есть что посмотреть. Я думаю, что мы сможем принять всех желающих. У нас все в городе для этого создано. Мы констатируем, что у нас в этом году, несмотря на какие-то санкционные режимы, идет значительный рост туристов. Город практически весь летний период полностью заполнен туристами. Заполняемость гостиниц очень высокая – до 90 %. Это, конечно же, радует. Поэтому мы продолжим работу по развитию туристического бизнеса.
«Этот город нельзя не любить». В чем особенность Минска по мнению его мэра?
Ольга Коршун:
Так интересно, что городская мэрия, Ратуша, расположена между католическим костелом и православным храмом. Мне кажется, что одна из особенностей нашего города и вообще нашей страны то, что мы рады все и не делим никого ни по вероисповеданию, ни по национальному принципу. То есть приезжайте все и вы в Минске найдете этот душевный ответ. А для вас в чем особенность Минска, в чем его суть?
Владимир Кухарев:
У нас, вы правильно говорите, фактически в центральной части Минска существуют культовые сооружения самых различных конфессий. И минчане очень спокойно к этому относятся. И это очень важно. Именно это и является залогом развития нашей страны. Несмотря на то, что самые различные народы проживают и самые различные вероисповедания, мы все равно живем в мире, спокойствии, мы стремимся к этому.
А что касается мест значимых, то Минск – город, который, наверное, отличается от других. В нем есть какая-то изюминка, которая выражается в его стремлении постоянно развиваться. Минск строится. Восстановление Ратуши, которое произошло, восстановление концертного зала. Это заложено генетически веками, потому что Минск очень много страдал на протяжении своей почти тысячелетней истории. Очень много пережил войн, нашествий, разрушений, но он всегда возрождался. Он восстанавливался в кратчайшие сроки. И жители Минска всегда возвращались. Они не бросали свой город, они его восстанавливали. И вот эта особенность Минска, мне кажется, является его главной характерной чертой.
Ольга Коршун:
Я хочу отметить, что вы не родились в Минске, но сейчас говорите как истинный минчанин, с такой любовью и хорошими переживаниями за город.
Владимир Кухарев:
Этот город нельзя не любить.
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