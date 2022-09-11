Санкции, долгострои и города-спутники. Поговорили с мэром Минска о проблемах и развитии города

Новости Беларуси. Без малого двухмиллионный город живет по своим правилам. Как они будут меняться, что с долгостроями, как санкции повлияли на экономику мегаполиса и стало ли меньше туристов? Об этом и не только мы поговорили с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым в программе «Неделя» на СТВ. Место встречи выбрали неслучайно. В Минской ратуше – разговор с видом на город.

Ольга Коршун, СТВ:

Символично, что мы сегодня встречаемся в Ратуше, где все начиналось, в сердце города. Интересно поговорить сегодня о том, как Минск развивается и будет развиваться. Вы как градоначальник, мэр нашей столицы какие бы главные достижения города выделили? «Минск не резиновый – это правда». Как будут развиваться города-спутники?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

На мой взгляд, главное достижение Минска – это люди. Жители Минска, которые действительно любят свой город, которые делают все для того, чтобы город был красивым, чистым, уютным. Ольга Коршун:

Какая сегодня жилищная политика проводится в нашем городе и как будут развиваться города-спутники? Минск не резиновый – это правда. Владимир Кухарев:

Строительство в Минске подходит к завершению, потому что свободных площадок нет. И мы видим самое перспективное направление – это, конечно, строительство городов-спутников. Мы очень серьезно работаем по городу Смолевичи. Большая работа проведена. Там строится жилье, строится инфраструктура. Школа была введена, второй детский сад будем вводить в четвертом квартале. Уже идет проектирование поликлиники. Инфраструктура инженерная почти полностью завершена. Мы стремимся сделать так, чтобы он был городом комфортным. Сегодня очень много желающих строиться. Фактически в соответствии с указом главы государства любой, вставший на очередь, независимо от времени постановки на учет, имеет право строиться. И у нас на предлагаемые места претендуют 5-6 человек. Поэтому то, что Смолевичи стали местом притяжения – это очень важно. Поэтому сейчас серьезно работаем, чтобы в ближайшее время начать строительство и второго города-спутника – в Руденске. «Были когда-то инвесторами допущены серьезные ошибки». Осталась ли проблема долгостроя?

Ольга Коршун:

Где строительство, там и долгострой. Такая проблема тоже есть в Минске. Как она решается? Владимир Кухарев:

Мы все делаем для того, чтобы решить эту проблему. На сегодня почти все серьезные долгострои, которые стали таким не очень хорошим примером в Минске, уже в работе. По многим завершаются работы, уже многие завершены. Я думаю, что в ближайшее время мы полностью закроем эту проблему. Потому что были когда-то инвесторами допущены серьезные ошибки по разным причинам, но тем не менее каждый должен понимать, что если он взялся за какое-то дело, он должен доводить его до логического завершения. Ольга Коршун:

Как санкции повлияли на производственный экономический потенциал Минска? «Экономика работает». Как повлияли на столицу санкции?

Владимир Кухарев:

Сказать, что там какие-то уже серьезные последствия, которые влияют на жизнь города, я бы так не сказал. Мы же видим, что каких-то серьезных предпосылок для проблем у нас нет. У нас товары все присутствуют, магазины заполнены, все вопросы жилищно-коммунального хозяйства в полном объеме решаются. Самое главное, что предприятия сумели мобилизоваться в кратчайшие сроки, найти новые рынки сбыта, решить вопрос импортозамещения. Это, конечно же, говорит о том, что наши предприятия имеют прочный фундамент. Экономика работает. И те проблемы, которые возникают, я думаю, что они будут решаться оперативно. Ольга Коршун:

Журналисты знают, что рядом здесь зал для переговоров. Кто чаще всего здесь бывает? Делегации из каких стран проявляют к нам интерес? Владимир Кухарев:

Из самых различных стран. Мы очень серьезно прибавили в работе с регионами Российской Федерации. Очень много делегаций в преддверии Дня города приехали к нам. Они участвовали в экономическом форуме, который был у нас в Минске. Я думаю, что после знакомства более глубокого с работой наших предприятий появятся новые контракты. Несмотря на какие-то санкционные вопросы, все предприятия на этот год полностью законтрактованы. Сейчас уже подписываются договора на весь следующий год. Кроме того, мы очень серьезно добавили в этом году в наших торгово-экономических отношениях с Китаем. Рост более чем в два раза с Индией. Рост по странам Ближнего Востока тоже в разы. Это говорит о том, что наша продукция пользуется спросом. «Заполняемость гостиниц очень высокая». Как дела с туристами в Минске? Ольга Коршун:

А вот на туристах сказалась эта санкционная изоляция, санкционная нестабильность? Из Западной Европы к нам меньше приезжают или безвиз дает свои результаты? Те же прибалтийские жители едут.

Владимир Кухарев:

Мы должны понимать, что если человеку что-то интересно, он сделает все и будет стремиться там побывать. Самое главное, что у нас есть что показать, есть что посмотреть. Я думаю, что мы сможем принять всех желающих. У нас все в городе для этого создано. Мы констатируем, что у нас в этом году, несмотря на какие-то санкционные режимы, идет значительный рост туристов. Город практически весь летний период полностью заполнен туристами. Заполняемость гостиниц очень высокая – до 90 %. Это, конечно же, радует. Поэтому мы продолжим работу по развитию туристического бизнеса. «Этот город нельзя не любить». В чем особенность Минска по мнению его мэра?