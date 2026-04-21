Интервью Лукашенко телеканалу RT вызвало резонанс в мировом сообществе

От глобальной политики до вопросов национального развития. Большое интервью Александра Лукашенко телеканалу RT продолжает удерживать внимание мировой общественности и экспертного сообщества. СМИ быстро разобрали заявления белорусского лидера на цитаты, а в комментариях пользователи отмечают прямой и содержательный характер диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рик Санчес отметил, что на Западе хорошо известна жесткая позиция белорусского лидера по отношению к коррупции, которую даже называют его профессиональной этикой. Такую риторику поддерживают и отечественные эксперты.

Значительная часть беседы была посвящена, в том числе, вопросам межгосударственных связей и внутренней повестки. Глава государства заявил, что в основе его политики будет лежать борьба за справедливость. Затрагивая тему электоральных процессов, Президент Беларуси назвал безосновательными обвинения в искажении итогов голосования. Глава государства пояснил, почему, с его точки зрения, Вашингтон предпочел прямой диалог с действующим руководством республики.

Антон Синковец, политический эксперт:

Коррупционная составляющая – это тот механизм, который может разложить изнутри любое государство, поэтому он так настойчиво противостоит этому негативному явлению. Меня поразило в интервью для агентства RT то, с какой легкостью глава государства рассуждает о вопросах нахождения у власти. Мы знаем, что для многих политических лидеров мировых эти вопросы являются табуированными, и они прямо просят журналистов их не задавать. Наш глава государства абсолютно спокойно и открыто на эти темы общается. И здесь надо сказать, что, конечно же, когда в государстве обеспечивается стабильность и преемственность институциональная, то это залог экономического роста и благополучия для населения.

Интервью Александра Лукашенко телеканалу RT вызвало широкий резонанс. В разных странах медиа сосредоточили свое внимание на темах, наиболее близких их региональной повестке. В фокусе – белорусско-американские отношения, а также мнение главы белорусского государства по самым острым вопросам мировой повестки.

Александр Лукашенко подтвердил готовность к заключению «большой сделки» с США при условии соблюдения национальных интересов, а также заявил, что возможная встреча с Дональдом Трампом – не является самоцелью и может состояться исключительно на равных условиях. Также Президент Беларуси дал оценку конфликту на Ближнем Востоке и высказался по поводу будущего Североатлантического альянса. Напомним, полная версия интервью доступа на официальных ресурсах телеканала RT.

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