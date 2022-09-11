Коснулись ли санкции «Коммунарки» и какие новинки ожидать от фабрики? Рассказал гендиректор предприятия

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Пищевая промышленность, высокое качество, торгово-экономическое сотрудничество, работа на перспективу и импортозамещение. Актуальные аспекты, на которые сегодня смотрят все. Именно на эти темы мы сегодня поговорим с гостем нашей студии – членом Совета Республики, генеральным директором совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» Сергеем Анюховским. «Коммунарка» – это почти 2 000 человек». Как планируют развивать предприятие? Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, каково это – являться руководителем одной из крупнейших кондитерских фабрик в нашей стране?

Сергей Анюховский, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Здесь большого секрета нет. В отрасли девятый год работаю, а вообще в «пищевке» – больше 20 лет. Поступило предложение возглавить коллектив. Мне это было интересно и с профессиональной, и с карьерной точки зрения. Я согласился, пришел в именитый коллектив – с большой историей, большим опытом. Сейчас мы ее развиваем, как делали мои предшественники. «Коммунарка» создана не 10 лет назад, это предприятие, которому больше 100 лет. Такая большая ответственность возглавлять коллектив, потому что «Коммунарка» – это почти 2 000 человек, которые ежедневно ходят на работу, они должны прийти счастливыми на работу и должны счастливыми с работы уйти. Все здоровые и с деньгами. Когда я приходил на предыдущее предприятие почти восемь лет назад, там была в некоторой степени боязнь, потому что до этого я не работал руководителем, опыта не было руководящей работы. Здесь уже посмелее, но и другой уровень – это столица, это крупнейшее предприятие отрасли, лидер. И сейчас стоит задача, чтобы «Коммунарка» развивалась, продолжала развиваться. Потому что то, что сделано за предыдущие 10 лет, – это большой рывок, практически предприятие удвоило объемы производства. И тот проект, который мы сейчас начинаем, позволит фабрике сделать рывок в ближайшие пять лет, чтобы стать системообразующим предприятием отрасли. Все-таки сырьевая зона наша – то, о чем сегодня много говорят, об импортозамещении. Стать лидером не только по конечному продукту, но и переработке первичного сырья, какао-бобов. «Аналитика продаж всегда с полок». Как отслеживают сладкие тренды? Никита Рачиловский:

Как вам удается постоянно держать работников в тонусе, расширять ассортимент и выпускать высококачественную продукцию?

Сергей Анюховский:

Что касается ассортимента – это аналитика продаж всегда с полок. То, что менее востребовано, ротируется на новые виды, вкусы, оформление. Много разных инструментов есть, которые позволяют повышать продажи. Что касается рабочих и команды, от руководителя это должно идти. Если есть заряд энергии, он передается по цепочке заместителям, начальникам цехов и рабочим. С рабочими я напрямую не взаимодействую. Когда приходишь в цех, можешь спросить: как дела, какие условия работы, как бытовые вопросы? Начальники цехов говорят, что есть та или иная проблема. Мы это обсуждаем. Выслушиваешь ряд мнений и потом принимаешь решение по тому или иному вопросу. «Сейчас начинается сезон больших продаж». Какие подарки фабрика готовит к Новому году? Никита Рачиловский:

Поделитесь, стоит ли нам ждать скоро какие-то новинки от «Коммунарки»?

Сергей Анюховский:

Конечно. Новинки – это текущая работа. Это и подготовка к сезону. Сейчас начинается сезон больших продаж в кондитерской отрасли, предновогодние продажи. Мы уже начали собирать подарки новогодние, с 5 сентября работают три бригады в три смены. Девять бригад работают, собирают новогодние подарки. Потому что за ноябрь-декабрь весь спрос не удовлетворить. Это больше миллиона подарков, которые необходимо будет собрать. Под них ассортимент, соответственно. Это плеяда специалистов работает, которые прогнозируют, планируют. Сырье собирается, упаковочные материалы. Большой процесс. Каждый день встречаемся на коротких совещаниях, обсуждаем текущую работу и вносим какие-то корректировки. Зачастую операционка поглощает, и она необходима. Потому что вопросы есть стратегические, которые раз в месяц, раз в квартал обсуждаются. Есть текущие вопросы, и они требуют участия руководителя в этих вопросах. Повлияли ли санкции на импорт продукции «Коммунарки»? Никита Рачиловский:

Сейчас проходит активная работа по импортозамещению. Расскажите, пожалуйста, как сильно этот вопрос затронул «Коммунарку»? Если да, то как вы справились с этой задачей, работой?

Сергей Анюховский:

Мой предшественник и коллектив практически последние 10 лет занимались импортозамещением. На предприятии в последние 10 лет было установлено шесть высокопроизводительных линий. И сегодня очень узкий ассортимент, который мы не можем заместить из того импорта, что был. Наша задача сегодня, чтобы сырьевую составляющую конечного продукта подтянуть в Беларусь. Потому что мы импортируем не только какао-бобы, но еще и какао-продукт. А это уже технологичное сырье, которое производится сегодня в основном в европейских странах. И стоит вопрос, чтобы организовать здесь импортозамещающее производство, переориентировать поставку какао-бобов, к примеру, на Санкт-Петербург и, соответственно, уйти от европейской составляющей, которая блокирует и сырье, и продукты переработки. Плюс мы понимаем экономику: сегодня энергоносители в Европе в разы выше, чем у нас, и перерабатывать сырье у нас гораздо эффективнее, эта добавленная стоимость останется в Беларуси в виде прибыли, выплаченных заработных плат, налогов.

Никита Рачиловский:

В какие страны вы поставляете свою продукцию? Как санкции повлияли на ваше предприятие и удалось ли выстроить новые векторы развития с другими странами? Сергей Анюховский:

Как мне один из банковских работников сказал, вам повезло, что у вас наследие и основной рынок продаж – это Россия, Китай. Сама география фабрики очень большая – больше 20 стран. Но локомотив основных продаж формировали Российская Федерация, КНР, ряд азиатских стран, в том числе страны, которые входят в СНГ. И сегодня при высвобождении ниши у нас рост продаж сформировался. Были и европейское направление, и Америка. Они сейчас в меньшей степени. Но они не были доминирующим рынком у нас по экспортным позициям. «У белорусского народа в крови помощь». Как фабрика участвует в благотворительности? Никита Рачиловский:

Вы часто принимаете участие в благотворительных акциях, помогаете многодетным семьям и посещаете интернаты. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой деятельности.

Сергей Анюховский:

Этим не только я занимаюсь. Этим занимается коллектив. И на предыдущем месте работы наш коллектив. Ведь не только я посещаю, всегда берешь и молодежь. Есть позывы сердца, души, когда нужно помогать. У нашего белорусского народа в крови помощь. И когда ты можешь помочь, это является некой отдушиной, что сделал хорошее дело. Это просто потребность. И это не только моя работа как руководителя, члена Совета Республики. Это работа всего коллектива. Зачастую помощь из профсоюзных организаций, сбор пожертвований среди рабочих. И тут ты выступаешь примером, первый это инициируешь. И наши люди поддерживают. «Хотелось бы в сутках иметь 25, 26 часов». О тайм-менеджменте, хобби и любимой сладости Никита Рачиловский:

А как вам удается совмещать руководство «Коммунаркой» с сенаторской деятельностью? Сергей Анюховский:

Здесь чуть меньше свободного времени остается, если бы я был только руководителем. Хотелось бы в сутках иметь 25, 26 часов. Рациональнее надо использовать время, тогда его хватает и на сенаторскую работу, и на основную работу руководителем. И находишь время на отдых, чтобы встретиться с родными, близкими, друзьями.

Никита Рачиловский:

Вопрос от наших телезрителей, без которого я не могу вас отпустить: какие конфеты либо шоколад самые любимые у директора «Коммунарки», то есть у вас? Сергей Анюховский:

Я вообще сладкоежка, не только шоколад. До этого семь лет работал в Бобруйске на «Красном пищевике». Там тоже были свои любимые продукты. Из того, что чаще потребляю, – это шоколад без сахара в силу своего лишнего веса, контроля калорийности. Лучший, я считаю, шоколад «Президент». Небольшой кусочек позволяет ощутить вкус шоколада, но не увлекаться слишком сладким. Как директор «Коммунарки» отпразднует День народного единства? Никита Рачиловский:

Разрешите немного продолжить личную тематику. Как вы проводите свободное время, какое у вас хобби? Сергей Анюховский:

Пешком ходить. Когда получается по погодным условиям, по времени работы, то выйти раньше на пять остановок и пройтись, проветрить голову. Когда хорошая погода и время позволяет, прокатиться на велосипеде, съездить к родителям, пообщаться с детьми.

Никита Рачиловский:

Совсем скоро страна будет праздновать День народного единства. Как вы будете его проводить? Сергей Анюховский:

День народного единства выпадает на субботу. Соответственно, возложим цветы, венки. Пообщаемся с нашим населением.