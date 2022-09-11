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Народные приметы на сентябрь: ждать ли раннюю зиму и будет ли осень тёплой?

11 сентября 2022 13:01
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 сентября. Наши предки подмечали: если бутоны кувшинки белой в 7-8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию и затяжным дождям, рассказали в программе «Плюс-минус». Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода.  

12 сентября. Паутина стелется по растениям – к теплу. Куры начинают линять рано осенью – к теплой зиме. 

Народные приметы на сентябрь: ждать ли раннюю зиму и будет ли осень тёплой?-1

13 сентября. Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени. Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.  

Если 14 сентября ясно, то осень будет ветреной, ненастный день – к сухой осени.  

15 сентября. Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки – к плохой погоде. Если закат красный – скоро морозы.  

16 сентября. Утренний туман – к ясной и сухой погоде. Большие муравьиные кучи в этот день сулят нам суровую зиму.  

Какая погода ждет белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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