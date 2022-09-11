Народные приметы на сентябрь: ждать ли раннюю зиму и будет ли осень тёплой?

12 сентября . Паутина стелется по растениям – к теплу. Куры начинают линять рано осенью – к теплой зиме.

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 сентября . Наши предки подмечали: если бутоны кувшинки белой в 7-8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию и затяжным дождям, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода.

13 сентября. Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени. Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.

Если 14 сентября ясно, то осень будет ветреной, ненастный день – к сухой осени.

15 сентября. Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки – к плохой погоде. Если закат красный – скоро морозы.

16 сентября. Утренний туман – к ясной и сухой погоде. Большие муравьиные кучи в этот день сулят нам суровую зиму.