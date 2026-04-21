«Для нас это святыня». Что говорят православные о Радунице?

У православных верующих сегодня, 21 апреля, особый день, когда ощущается связь поколений. Радуница – это время поминовения усопших родных и близких. Утром во всех церквях страны прошли богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Господь даровал человеческому роду молитву как средство общения с ним, средство такого невидимого общения с усопшими. Наша задача, живущих на земле, чтобы вот эта живая связь поколений с теми, кто ушел в мир иной, чтобы эта живая духовная связь не прерывалась. А наша пасхальная радость и вера в Господа воскресшего передавалась усопшим родственникам.

Именно в этот день, да, мы всех вспоминаем, да, и бабушек, и родителей. Не только дочь похоронена, да, и родителей уже нет.

Считаю, что мы должны соблюдать все традиции, которые наши родители соблюдали. Каждый год хожу в церковь, потом иду туда – в колумбарии они у меня.

Мы православные, и мы всегда на Радуницу едем каждый год. Вначале в храм, а потом на могилки. Мы же вспоминаем не только тех, кто здесь похоронены, а еще и выше, и выше, и выше, и прабабушку, и прадедушку, и прапрабабушку. Мы знаем свою родословную как бы все это. Поэтому для нас это святыня.

Главный смысл Радуницы заключается в молитве и добрых воспоминаниях об усопших. Согласно традиции, верующие должны разделить радость Пасхи с теми, кого уже нет рядом. А само слово «Радуница» происходит от радости Воскресения Господня.