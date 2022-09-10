«Если в здании была крыша, то однозначно там оказывалась и Забенько». В честь Дня города вспомнили лучшие сюжеты ведущей СТВ

Новости Беларуси. Сегодня СТВ смотрят не только в Беларуси, но и за рубежом. Мы давно рассказываем не только о городских информповодах, наш ракурс гораздо шире. Но мы всегда помним свои истоки. И эту приставку – «Столичное», и наш дом – большой город. Одноименный проект – праздничный выпуск – в эфир выйдет уже 11 сентября. Смотрите ток-шоу «Большой город» в 10:00. А ее ведущая Екатерина Забенько не меняет прописку. С первого дня работы СТВ и на СТВ она рассказывает о жизни Минска. Специально ко Дню города она подняла наш архив, чтобы точно вас растрогать телевизионными воспоминаниями. «Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:

Когда иду по городу, не могу идти равнодушно, потому что фактически на каждом сантиметре нашего города я побывала не просто в качестве пешехода или жителя столицы, но в том числе и корреспондента, журналиста, репортера. Если в здании была крыша, то однозначно там оказывалась и Забенько. Изучала все конструкции, все технологии. Если это было историческое здание, то, конечно же, мы работали там с историками, рассказывали очень много тех нюансов, которые до сих пор, я уверена, есть не в каждой библиотеке.

Есть о чем вспомнить, потому что благодаря одному из зданий, это железнодорожный вокзал, я стала «Репортером года», получила «Телевершину». Это очень приятно, потому что это действительно было непросто. Я обошла буквально все: все подвалы, которые там были. Все, что недоступно глазу пассажиров, было у меня в программе. Я помню, что, действительно, эта серия программ «У парадного подъезда» – будет, наверное, нескромно звучать – произвела в каком-то роде на то время небольшой фурор.

Здание Национальной библиотеки. Когда было построено, я фактически вместе с архитектором и инженерами этого здания изучила, наверное, несколько томов чертежей, которые были подготовлены для того, чтобы это здание появилось в нашем прекрасном городе и стало его достопримечательностью. Уж поверьте, раньше, чем начали проводить экскурсии по этой крыше, задолго до этого там появилась я. И, наверное, всем почему-то запомнился этот пикантный факт, что, когда горит солнце, очень ярко светит и достаточно жарко на улице, между стеклами может быть такая температура, при которой можно приготовить яичницу. Но я до сих пор не могу гарантировать, что это так и есть. Ни разу не удостоилась такой возможности все-таки проверить этот лайфхак.

Здание КГБ тоже в этом списке. Есть интересная история, с этим связанная. Потому что когда я приехала снимать историю этого величественного здания, действительно городской достопримечательности, получилось так, что я совершенно осипла. У меня не было голоса. Пришлось выкручиваться, потому что второй раз договориться, это все-таки стратегический объект, на съемку было сложнее. И у меня не было голоса. Я просто проговаривала все как могла. И потом, как в кино, сверху озвучивала себя на монтаже, когда уже появился голос.

Торговый центр «Столица». Честно вам скажу, я, готовя любую программу, высчитывала сама такие цифры, которые были бы, наверное, зрителю более наглядны и интересны. Когда мы говорили о том, какой огромный объем раскопать пришлось строителям для того, чтобы создать торговый центр «Столица», я говорила о том, что, если положить по диагонали Эйфелеву башню, она бы полностью поместилась в этот объем. Можете себе представить, какая там была огромная стройка. Действительно, это здание запомнилось тем, что оно стало первым подземным «торговым городом» в Беларуси. Сейчас уже фактически этим никого не удивишь.