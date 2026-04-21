В Беларуси новые правила приема на государственную гражданскую службу. Теперь проверка знаний кандидатов будет проводиться в форме стандартизированного тестирования. Ранее у поступающих был выбор между экзаменом, собеседованием или тестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переход на единый тест призван унифицировать подход и полностью исключить субъективность при отборе кадров. Задания разработаны Научно-исследовательским институтом теории и практики госуправления Академии управления при Президенте совместно с Администрацией Президента.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это сделано в соответствии с решениями Президента о том, что квалификационный экзамен должен быть понятный, прозрачный и должен охватывать все категории законодательных актов, которые регламентируют эту сферу. В частности, директива Президента №12. Это наш главный идеологический документ, наш главный идеологический скреп. Это и закон о госслужбе, это и другие нормативные акты, например, закон о государственных символах, которые сегодня являются обязательными для любого государственного служащего любого ранга.

На экзамене предстоит ответить на 60 вопросов за час. Попытка сдачи предоставляется всего одна. Тестирование считается пройденным успешно, если 60 и более процентов ответов будут верными. Чтобы будущие госслужащие могли оценить свой уровень подготовки, на сайте Академии управления при Президенте запущена бесплатная демонстрационная версия тестирующего комплекса.