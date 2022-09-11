«У нас разные уровни». Что говорят победители Минского полумарафона-2022?

Новости Беларуси. Воскресный полумарафон стал финалом празднования Дня города в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал 11 тысяч профессиональных спортсменов, любителей и новичков не только со всей Беларуси.

Победителем на главной дистанции стал россиянин Ринас Ахмадеев, который вот уже 16 лет в большом спорте. Для него любые соревнования – праздник. Чтобы пересечь финишную черту, участнику из России понадобился 1 час 2 минуты 50 секунд. Золотая медаль не стала для него сюрпризом.

Ринас Ахмадеев:

Это не был сюрприз. Изначально, планируя старт, по составу спортсменов я понимал, что сегодня буду бежать один. Не в обиду, конечно, ребятам, но у нас разные уровни. Я думаю, что ребята разбегаются и в следующем году дадут бой на родной трассе.

Марина Доманцевич:

Всегда соперники все достойные. Я начала и бежала, не смотрела – кто впереди, кто сзади. Бежала на то, на что готова. Любовь к бегу у меня с детства, с самого маленького детства. И что мне дал спорт? Очень много. Я стала выносливая, терпимая и самое главное – сильная.

Полумарафон проводился в седьмой раз. Он собирает тех, кто постоянно повышает личную планку. Да и вообще спорт объединяет. Самой востребованной 11 сентября была дистанция в 5 километров. Расстояние легче преодолевать не в одиночку. Бежали целыми компаниями, семьями, невзирая на ненастье.

Игорь Сапего, руководитель физического воспитания Индустриально-педагогического колледжа Республиканского института профессионального образования:

Погода не помеха для тех, кто на самом деле увлечен спортом и является фанатом этого дела. Он воспитывает не только выносливость, но и дух здорового коллективизма, сплачивает наш коллектив и учащихся вокруг этой здоровой идеи.