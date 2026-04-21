НАТО занимается поиском новейших российских подлодок в Северной Атлантике

В НАТО вызывают беспокойство российские подлодки в северной части Атлантического океана. Усилия блока по их отслеживанию отсылают к противостоянию времен холодной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, Великобритания и Норвегия усиливают присутствие на севере Атлантического океана и в Арктике. В связи с этим необходимо быть готовыми к возможным провокациям там, указал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также делает акцент на том, что благодаря Альянсу ранее мирный регион Арктики становится зоной геополитической конкуренции.

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