В Минске прошел конкурс профессионального мастерства среди спасателей-высотников и специалистов газодымозащитной службы. Участвовало более 100 человек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полосе препятствий сотрудники МЧС демонстрировали навыки промышленного альпинизма. Эксперты оценивали не только точность и скорость, но и безупречное владение снаряжением.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Мы видим, как наши города растут ввысь. В нашей службе мелочей не бывает. У нас секунды решают все. Если человек на большой высоте живет, как мы говорим, 18 этажей, в Минске много 25-этажек, и если он находится в дыму либо в очаге пожара рядом и он еще жив, мы должны ценить каждую секунду, чтобы спасти этого человека. Конкурс на проверку работы газодымозащитной службы в 2026 году прошел в новом формате. Впервые в составах команд были сотрудники различных уровней – от водителей до руководителей отделов.

Эти соревнования очень повышают наш профессионализм. Все ошибки, которые совершаются здесь, в дальнейшем не будут совершаться при работе.