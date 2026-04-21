В Минске прошел конкурс профессионального мастерства среди спасателей-высотников и специалистов газодымозащитной службы. Участвовало более 100 человек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске прошел конкурс профессионального мастерства среди спасателей-высотников и специалистов газодымозащитной службы. Участвовало более 100 человек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полосе препятствий сотрудники МЧС демонстрировали навыки промышленного альпинизма. Эксперты оценивали не только точность и скорость, но и безупречное владение снаряжением.
Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Мы видим, как наши города растут ввысь. В нашей службе мелочей не бывает. У нас секунды решают все. Если человек на большой высоте живет, как мы говорим, 18 этажей, в Минске много 25-этажек, и если он находится в дыму либо в очаге пожара рядом и он еще жив, мы должны ценить каждую секунду, чтобы спасти этого человека.
Конкурс на проверку работы газодымозащитной службы в 2026 году прошел в новом формате. Впервые в составах команд были сотрудники различных уровней – от водителей до руководителей отделов.
Эти соревнования очень повышают наш профессионализм. Все ошибки, которые совершаются здесь, в дальнейшем не будут совершаться при работе.
Евгений Юнцевич, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части №18 Минска:
Эти соревнования отличаются своей особенностью тем, что именно здесь выступают ребята с дежурных смен, то есть те, которые непосредственно работают между собой и участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. То есть здесь очень важна слаженность действий и все моменты отработаны до автоматизма. Уверен, что эти соревнования нужно продолжать из года в год, так как их результативность влияет на выполнение боевых задач.
Действия сотрудников МЧС оценили в условиях, максимально приближенных к реальным. Так, в составе звена спасателям предстояло на скорость подняться в высотное здание, а также показать мастерство при тушении пожара в многоквартирном доме.