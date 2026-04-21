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Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 22 апреля в Исламабаде

21 апреля 2026 11:22
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Появилась надежда на мирное урегулирование конфликта. Переговоры между США и Ираном все же состоятся. Об этом сообщили американские СМИ. Они пройдут 22 апреля в Исламабаде. Именно 22 апреля истекает срок временного перемирия между сторонами. Состоится ли диалог – до последнего оставалось под вопросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 22 апреля в Исламабаде-2

Иранская переговорная команда ожидала одобрения верховного лидера, который дал согласие накануне вечером. Теперь делегации отправятся в Пакистан. Американскую возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую – спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Тегеран ранее заявлял, что не будет участвовать во встрече. СМИ пишут, что иранцы затягивают переговоры из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, который настаивает на жесткой позиции – полное прекращение американской морской блокады. 

Эксперты отмечают, что Дональд Трамп может согласиться на продление перемирия при явных признаках прогресса. При этом глава Белого дома ранее заявил: если соглашение не будет достигнуто, американские войска начнут новую бомбардировку Ирана, целью которой станут мосты и электростанции.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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