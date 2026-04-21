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22 апреля в Беларуси завершится регистрация на ЦТ

21 апреля 2026 10:44
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Важная информация для будущих абитуриентов. 22 апреля завершится регистрация на централизованное тестирование. Свой бумажный пропуск нужно забрать до 19 часов. С собой обязательно иметь паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 апреля в Беларуси завершится регистрация на ЦТ-2

Зарегистрироваться онлайн можно до полудня завтрашнего дня на сайте РИКЗ. Без бумажного пропуска на тестирование не пустят даже тех, кто прошел регистрацию. Кроме того, нужно помнить, что число мест в каждом пункте сдачи экзамена ограничено. Регистрация на ЦТ в Беларуси стартовала 9 апреля. Подавать заявку могут родители несовершеннолетних с подтверждающими документами, а также другие представители абитуриентов по доверенности.

# Вступительная кампания

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