22 апреля в Беларуси завершится регистрация на ЦТ

Важная информация для будущих абитуриентов. 22 апреля завершится регистрация на централизованное тестирование. Свой бумажный пропуск нужно забрать до 19 часов. С собой обязательно иметь паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрироваться онлайн можно до полудня завтрашнего дня на сайте РИКЗ. Без бумажного пропуска на тестирование не пустят даже тех, кто прошел регистрацию. Кроме того, нужно помнить, что число мест в каждом пункте сдачи экзамена ограничено. Регистрация на ЦТ в Беларуси стартовала 9 апреля. Подавать заявку могут родители несовершеннолетних с подтверждающими документами, а также другие представители абитуриентов по доверенности.