Ворота Минска, завод МАЗ и Комаровский рынок. Чем ещё гордятся главы Октябрьского, Заводского и Советского районов?

В статусе столицы Минск чуть больше века. Случилось это 5 января 1919 года после провозглашения ССРБ в составе РСФСР. В 1938 году, когда население города достигло всего 218 тысяч человек, было произведено его первое административное деление. Тогда в Минске появилось три района: Ворошиловский (2 ноября 1961 года преобразован в Советский), Сталинский (нынешний Заводской) и Кагановичский (20 июля 1957 года преобразован в Октябрьский). Экспресс-опрос: какие первые ассоциации с каждым из районов?

Александр Меженный, корреспондент:

И к нам присоединяются руководители самых старейших районов города. Друзья, встречаем! Глава администрации Советского района города Минска Хильман Сергей Анатольевич. Ольга Шерснева, корреспондент:

Глава администрации Заводского района Сергей Михайлович Масляк. Александр Меженный:

И первый заместитель главы администрации Октябрьского района Мацевич Александр Александрович. Спасибо, что вы к нам пришли. Поздравляем с юбилеем любимого города. Ну и, конечно же, хотелось бы знать: как районы встречают праздник сегодня? Но прежде небольшой экспресс-опрос: Советский район: ассоциации? Какое здание или сооружение самое запоминающееся? Ольга Шерснева:

Не скажу тогда. Александр Меженный:

А мне вот кажется Комаровский рынок.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района города Минска:

Абсолютно верно! Комаровский рынок, Белорусская государственная филармония, ЦУМ! Александр Меженный:

Отлично! Если мы пробежимся быстренько по Октябрьскому району, то это вокзал.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

ЖД Вокзал, Национальный аэропорт, ворота Минска (2 башни на Кирова). Александр Меженный:

Ворота Минска! На самом деле мне кажется, что это прямо ворота в Республику! Александр Мацевич:

Да. Александр Меженный:

Это очень здорово. Ну и Заводской район – это МАЗ, потому что «Тракторный завод» это Партизанский, правильно ориентируюсь по городу?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Да, Партизанский – «Тракторный завод». Минский автомобильный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский подшипниковый завод – это все наш район. Александр Меженный:

А еще уникальный район Шабаны. Мне кажется, он на слуху у всех. Именно этот район тоже находится в вашем подчинении. Сергей Масляк:

Так точно.

Как в районах Минска празднуют День города? Александр Меженный:

Тем не менее у нас есть информация про районы, но изнутри всю жизнь этих районов знаете вы лучше всех. Каким образом вы подошли к этому юбилею, к этому празднеству? И что ожидает нас в ближайшие годы? Сергей Хильман:

К этому празднику, Дню города, готовился весь город. Весь город состоит из 9 районов. И сегодня праздничные мероприятия начались еще раньше. Задолго до этого дня. Поэтому программа настолько насыщенна, что в такое короткое эфирное время перечислить невозможно. В каждом районе есть площадка. Мы тоже приглашаем на нашу районную площадку бульвар Мулявина. Полюбилась площадка возле Белорусской государственной филармонии. Ну и в целом сегодняшние мероприятия мы все вместе, дружно, всей семьей – городские власти, горожане, гости столицы празднуем этот праздник. Александр Меженный:

Но мы же неслучайно сказали, что вы представители старейших районов. То есть, по сути, с вас все начиналось. Вы чувствуете вот это «мы самые-самые старожилы»? На поклон к вам остальные районы идут или нет? Сергей Хильман:

Нет. Я думаю, мы равные.

Сергей Масляк:

Сергей Анатольевич, я дополню. Сказал, что мы не делимся, а состоим. Город Минск состоит из 9 районов, у каждого есть своя особенность, но вместе с тем мы стараемся друг другу помогать. Чем знаменит каждый из районов? Ольга Шерснева:

Давайте расскажем о фишечках каждого района. Сергей Хильман:

Советский район. Конечно же, это, в первую очередь, крупный образовательный центр. По праву мы можем назвать эти крупнейшие вузы: недавно Белорусскому национальному техническому университету исполнилось 100 лет. Это Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, наш главный айтишный вуз. Это Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Действительно, это еще и крупнейший торговый центр. Если смотреть, доля торговли преобладает по сравнению с промышленным сектором. Конечно, культурный центр: Белорусская государственная филармония. Это еще в те годы, далекие годы, она была построена как первый культурный центр, куда все минчане и гости столицы стремились попасть. Александр Меженный:

Давайте переместимся в Октябрьский!

Александр Мацевич:

Октябрьский район. Я изначально сказал – это железнодорожные, воздушные ворота города Минска. Это Национальный аэропорт. Прилетаете в Национальный аэропорт, попадаете в Октябрьский район. Приезжаете железнодорожным транспортом, попадаете в Октябрьский район. Приезжаете автобусом на автовокзал «Центральный», попадаете в Октябрьский район. Помимо всего прочего, это единственный район, где зимой можно покататься на горных лыжах. Это горнолыжный центр «Солнечная долина». Помимо всего прочего, Академия управления при Президенте Республики Беларусь – это Октябрьский район. Удаленный микрорайон «Сокол». Александр Меженный:

В свое время, я приехал в Минск: станция «Дружная», ворота в город с другой стороны. Вышел, и это был Октябрьский район.

Александр Мацевич:

А вы давно там были? На «Дружной»? Александр Меженный:

Давно. Вот на «Дружной» мне прямо сердце греет, вся в деревьях. Александр Мацевич:

Сейчас просто произошла реконструкция «Дружной». Вы ее не узнаете. Рядом строится прекрасный торговый центр «Minsk City»с единственным кинотеатром IMAX в Минске. Значит, добро пожаловать. Ольга Шерснева:

Я буду там первым гостем. Александр Меженный:

Так, ну и Заводской.

Сергей Масляк:

Вот вы никогда не задавались вопросом: где в городе встает солнце? У кого в городе первым встает солнце? Солнце встает в Заводском районе. У нас у первых. Ольга Шерснева:

Я в этом не сомневаюсь! Сергей Масляк:

Как я сказал, особенность района и главная его ценность – это, конечно же, промышленность. Еще называют район «промышленным сердцем столицы». Более 42 крупных промышленных предприятий находятся на территории нашего района. 52 тысячи человек, занятые в экономике района, из которых более 25 тысяч работают на предприятиях промышленности. Наш район – это такой «промышленный локомотив» нашего города. Поэтому особенности, соответственно, из этого характера, особый склад людей. Это рабочий район.

Александр Меженный:

А еще заводчане, мне кажется, самые дружные. Там какой-то свой дух, свое настроение. Мне довелось и в Заводском районе немножечко пожить. Меня очень радует, когда посещаешь этот район. Сергей Масляк:

Никогда не поздно, Александр, вернуться. Александр Меженный:

Давайте, если есть такая возможность, аккумулируем мысль о том, почему Минск привлекателен для туристов? Почему он занимает первые места в топе? Когда опрашивают о том, какой город хотели бы посетить, говорят: «Минск».