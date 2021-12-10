Можно выразить агрессию, страсть, нежность. Танцовщица рассказала, в чём секрет танго

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Танго – это действительно тот самый танец страсти, и невозможно его станцевать, если ты внутри его не проживаешь?

Екатерина Козлова, занимается в клубе латиноамериканских и европейских спортивных бальных танцев в категории Pro-Am:

Танго вообще удивительный танец, во всяком случае для меня. Я бы не назвала, что он только танец страсти. Через него много можно выразить: можно выразить агрессию, можно выразить страсть, можно выразить нежность. Он очень многогранен. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Хорошо, в связи с этим, танго занимаются, вот по вашему усмотрению, все-таки взрослые, зрелые люди или с детства можно уже отдавать?