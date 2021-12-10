Можно выразить агрессию, страсть, нежность. Танцовщица рассказала, в чём секрет танго
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Танго – это действительно тот самый танец страсти, и невозможно его станцевать, если ты внутри его не проживаешь?
Екатерина Козлова, занимается в клубе латиноамериканских и европейских спортивных бальных танцев в категории Pro-Am:
Танго вообще удивительный танец, во всяком случае для меня. Я бы не назвала, что он только танец страсти. Через него много можно выразить: можно выразить агрессию, можно выразить страсть, можно выразить нежность. Он очень многогранен.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Хорошо, в связи с этим, танго занимаются, вот по вашему усмотрению, все-таки взрослые, зрелые люди или с детства можно уже отдавать?
Екатерина Козлова:
Можно отдавать. Это же как зрелость человека. Как сказать, степень того, насколько нас впечатлит то, как человек танцует танец, зависит от того, как он это проживает. Потому что может выйти профессионал, он может танцевать идеально, ты похлопаешь: «Да, класс!» Выйдет, например, человек – любитель. Но он так вживется, так проживет этот танец, и ты не сможешь оторвать глаз.
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