Двигаться мне больнее, чем танцевать. Как занятия танцами помогли девушке с ДЦП в реабилитации?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот всегда же, я понимаю, что танец раскрепощает, потому что всю жизнь мечтала танцевать. И когда я видела вот эту магию танца, когда особенно в софитах, в лучах, и вот эта музыка, движение тела… Я понимаю, что человек знает, как реагирует его тело на музыку. Аня, вот у вас какая связка? Как у вас происходит эта магия?

Анна Бузун, танцор на коляске:

Дело в том, что это действительно магия. Для меня танец, наверное, в первую очередь – это голубая мечта, которая была с самого-самого раннего детства. Алена Родовская:

Вот я с вами заодно, у меня тоже. Всю жизнь мечтала научиться танцевать. Анна Бузун:

Она была действительно голубой мечтой. Я смотрела всевозможные передачи, ну в те времена, в 90-х годах их, к сожалению, было немного. Но все, что было связано с музыкой и пластикой, с пластическими движениями, меня просто завораживало. К сожалению, увы, я понимала, что вот так пластично я не смогу двигаться в силу своего заболевания. У меня детский церебральный паралич – это заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Алена Родовская:

И вводит какие-то ограничения? Анна Бузун:

Да, ограничения связанные как раз с тем, что… То есть можно научиться стереотипности движения, там ходьбы, самообслуживанию, еще чему-то. Но танец – это пластика, музыкальность.

Алена Родовская:

Но это же еще и руки, правильно? Вот как мы можем двигать. Анна Бузун:

Это движение всего тела. И оно должно быть синхронно, музыкально, пластично. Когда я пришла в танцы в 2015 году, у меня не было ни музыкальности, ни пластики, ни способностей, у меня была только спастика. То есть это абсолютно противоположное тому, что должно быть у человека, который хочет и может заниматься танцами. Но дело в том, что танцы как раз таки оказалось, что и дали мне возможность, скажем так, проходить реабилитацию физическую. Научить свой организм именно вот этой синхронности во всех мышцах, движениях. Алена Родовская:

Чтобы тело слушало то, что вы ему посылаете сигнал. Анна Бузун:

Да, чтобы оно слушало музыку, движения. И чтобы оно танцевало так, как танцует здоровый человек. Алена Родовская:

Ваш любимый танец, который получается у вас лучше всего? Какая там музыка, какой это стиль?

Анна Бузун:

В данный момент, я танцую так называемый сингл-фристайл. Танец, его танцуешь один раз. В несколько заходов спортивных танцуешь один раз сразу на судей, на оценку. И специфика танца в том такого вида, что это может быть смешение стилей. То есть это всегда композиция с какой-то историей. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Анна, скажите, а как ваши близкие отнеслись к тому, что вы решили танцевать? Они поддерживали или отговаривали? Анна Бузун:

Вы знаете, близкие очень скептически были настроены. Меня никто не отговаривал, никто прямо не поддерживал, не подталкивал. Мне сказали: «Ну, попробуй». Но я теперь уже знаю, что, скажем так, за моей спиной, родственники говорили, что это невозможно. Потому что, увы, они, как и я, знали специфику этого заболевания, и понимали, что двигаться пластично, музыкально, ритмично – невозможно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Они поменяли свое мнение на данный момент? Анна Бузун:

Теперь да. Алена Родовская:

Тебе было больно, когда ты занималась танцами? Анна Бузун:

Вы знаете, суть заболевания у меня такова, что больно мне все время. Вопрос в том, как ты сможешь с болью жить. В том плане, что двигаться просто в жизни, я вам скажу так, допустим, мне больнее, чем танцевать. Потому что уже сейчас с течением времени, за счет танцев я научилась немножко даже расслаблять мышцы. То, чего я, в принципе, от природы такой функции не имею.