Прямой эфир

Страх – самая сильная эмоция. Вот почему иногда новости воспринимаются неправильно

03 октября 2022 16:56
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Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Страх – самая сильная эмоция. Вот почему иногда новости воспринимаются неправильно-1

Алена Сырова, СТВ:
Почему слово, которое стоит в начале предложения (плановая), игнорируют, акцентируя внимание на другом? В целом мне кажется, что в принципе военная тематика, война и здоровье. Мы прошли ковид и пришли сейчас к военным действиям. Соответственно, это две темы, которые затрагивают жизнь каждого, заставляют опасаться. Может, поэтому резче реагируют люди на такую тематику?

Страх – самая сильная эмоция. Вот почему иногда новости воспринимаются неправильно-4

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Да, вы верно сказали. Война и здоровье почему? Чтобы мы хорошо жили, нам что нужно? Чтобы был мир и чтобы мы были здоровы. Поэтому на эти темы больше всего обращаем внимание, тем более в последнее время у нас тема здоровья была очень актуальна, в последние три года. Все эти негативные информационные воронки, в которые нас затягивало, были связаны с этой темой. Потом появилась тема войны. Мы все понимаем, что это происходит рядом. Мы думаем о том, а что если, потому что все нормальные люди понимают, что ситуация в мире изменилась, мы не можем это игнорировать и думать, что скоро это закончится. Это сейчас не работает.

Разумный человек понимает: я должен сейчас принять решение, как я буду действовать, если. Чтобы освободить энергию для обычных дел. Если мы будем каждый день думать о том, что если, то истощится наша энергия, ведь страх – самая сильная эмоция у человека. Люди, которые пытаются запрограммировать наше сознание на нужные им действия и на разрушение, например, нашей страны, здоровья, нашей психики, на то, чтобы мы друг на друга нападали, прекрасно понимают, через какую эмоцию это сделать. Нужно актуализировать эмоцию страха. Она самая сильная у человека. Поскольку у нас мозг уже на нее заточен, мы выбираем из текста все то, что про страх. Мобилизация – все остальное не видим. Мозг видит только это.

Страх – самая сильная эмоция. Вот почему иногда новости воспринимаются неправильно-7

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы не выбираем. Иногда нам это нагнетают.

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# Психология # общество # Алена Сырова # Инга Сечко # Александр Осенко # Фотофакт

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