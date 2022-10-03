Страх – самая сильная эмоция. Вот почему иногда новости воспринимаются неправильно

Алена Сырова , СТВ: Почему слово, которое стоит в начале предложения (плановая), игнорируют, акцентируя внимание на другом? В целом мне кажется, что в принципе военная тематика, война и здоровье. Мы прошли ковид и пришли сейчас к военным действиям. Соответственно, это две темы, которые затрагивают жизнь каждого, заставляют опасаться. Может, поэтому резче реагируют люди на такую тематику?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Да, вы верно сказали. Война и здоровье почему? Чтобы мы хорошо жили, нам что нужно? Чтобы был мир и чтобы мы были здоровы. Поэтому на эти темы больше всего обращаем внимание, тем более в последнее время у нас тема здоровья была очень актуальна, в последние три года. Все эти негативные информационные воронки, в которые нас затягивало, были связаны с этой темой. Потом появилась тема войны. Мы все понимаем, что это происходит рядом. Мы думаем о том, а что если, потому что все нормальные люди понимают, что ситуация в мире изменилась, мы не можем это игнорировать и думать, что скоро это закончится. Это сейчас не работает.

Разумный человек понимает: я должен сейчас принять решение, как я буду действовать, если. Чтобы освободить энергию для обычных дел. Если мы будем каждый день думать о том, что если, то истощится наша энергия, ведь страх – самая сильная эмоция у человека. Люди, которые пытаются запрограммировать наше сознание на нужные им действия и на разрушение, например, нашей страны, здоровья, нашей психики, на то, чтобы мы друг на друга нападали, прекрасно понимают, через какую эмоцию это сделать. Нужно актуализировать эмоцию страха. Она самая сильная у человека. Поскольку у нас мозг уже на нее заточен, мы выбираем из текста все то, что про страх. Мобилизация – все остальное не видим. Мозг видит только это.