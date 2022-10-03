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Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство

03 октября 2022 16:55
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Новости Беларуси. Производство сахара. Как собирают урожай свеклы? Сколько сахара получится с одного килограмма сладкого корнеплода? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как на самом деле получается сладкий продукт и познакомимся с нюансами производства. Также научимся рецептуре изготовления леденцового сахара и пройдем мастер-класс по упаковке.

Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство-1

У предприятия много интересных фишек. Например, здесь изготавливают леденцовый сахар – эксклюзивный продукт. Кристаллы на ложке опускаются в горячий напиток и растворяются, отдавая сладость. Всего таких леденцов выпускается до 100 килограммов в месяц. Есть тут место даже ручному труду. А чтобы понять, насколько кропотливая работа, нам дали мастер-класс.

Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство-4

Это завершающая стадия, когда мы упаковываем леденцовый сахар на палочке. Здесь мы фасуем одиночки по 8 грамм в индивидуальные пакетики. Возьмите одну, кладите сюда, нажимайте педаль. Готово.

Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство-7

Виктор Скачко, специалист по связям с общественностью и идеологической работе Городейского сахарного комбината:
С момента, когда мы получаем заготовочки, до выращивания полноценного кристалла, проходит около 7 суток.  Эти заготовочки опускаются в раствор сахара, в кристаллизатор так называемый, и выдерживаются там несколько суток. Кристалл постепенно растет. Дальше все эти палочки внимательно отбраковываются. Если кристалл вырос некрасивый, неровный, он удаляется. Вы получите только красивый, вкусный сахар.

Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство-10

В этом цеху готовят самую востребованную продукцию – варенье, джемы и фруктовые наполнители. Технологи постоянно разрабатывают интересные новинки – разные вкусы топпинга. Начиная с классической клубники, заканчивая манго-маракуйя. Сентябрь – сезон яблок, поэтому сегодня акцент на повидле.

Пробовали леденцовый сахар? В Беларуси научились делать необычное лакомство-13

Сергей Бурнель, начальник цеха по переработке фруктовой продукции Городейского сахарного комбината:
Яблоко привозится автотранспортом, загружается в бункеры на улице, потом по лентам поступает в цех в моечную машину. Потом транспортером подается на сортировочный стол, там женщины смотрят, отбрасывают порченые яблоки. Потом поступает в дробилку, дробится, поступает в варочный бланширователь. Потом через группу трубопротирок проходит, отделяется от семечек, примесей. Уже в виде пюре подается на линию стерилизации. Продукт стерилизуется при температуре 120 градусов, потом мы его фасуем в пакеты, асептические мешки. Это пюре может храниться в течение двух лет на складе.

Все сахарные предприятия должны произвести 600 тонн продукта. Это почти в два раза больше, чем реальная потребность населения. Поэтому вопрос, что положить в чай или добавить в пирог, точно не возникнет.

«Нужны тяжелые почвы». Узнали, как в Беларуси выращивают свеклу – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Виктор Скачко # Сергей Бурнель # Влада Родовская # Фотофакт

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