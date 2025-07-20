Работа спасателей, 35 лет брака и сало на полигонах – большой разговор с главой МЧС Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Министр по ЧС хотел быть военным дирижером Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы же хотели стать не просто военным, а музыкальным военным? Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это была первая история. Я занимался в музыкальной школе, играл в духовом оркестре. Мы ходили на все демонстрации в советское время – 1 мая, 9 мая, 7 ноября. Весь город собирался и выходил на демонстрации, все предприятия. И мы в составе духового оркестра, я еще школьником играл вместе с отцом, кстати, в духовом оркестре. Поэтому готовился для поступления на военного дирижера. Но потом я решил, что, думаю, все-таки надо становиться военным. Выбрал военное училище внутренних войск. Знаменитая Саратовская, бывшая военно-командная Краснознаменная имени Дзержинского, кстати, нашего земляка. И поступил туда успешно в 1987 году. В каких горячих точках планеты был Вадим Синявский и почему вернулся в Беларусь?

Александр Осенко:

А вот в то время, в 1991 год, почему вы вернулись в Беларусь? Вадим Синявский:

Я думал-то служить, у нас ведь крепкая страна была, Советский Союз. Мы много поездили по служебным командировкам, в том числе по наведению конституционного строя, пресечению массовых беспорядков в Закавказье, в Центральной Азии. Александр Осенко:

То есть вы проехали по этим горячим точкам в то время? Вадим Синявский:

Да, я везде проехал. Два года – 1989-й, 1990-й – это был такой достаточно активный момент, связанный с движением по этим всем делам. Я понимал прекрасно, что все равно где-то судьба должна быть ближе к родителям, ближе к своей стране. В то время непростая история вообще была. Очень низкое денежное довольствие, отсутствие даже формы. Я когда приехал, часть элементов формы в милиции носил своей военной, которая у меня осталась. Александр Осенко:

Вы же не уволились из органов. Откуда эта целеустремленность? Вадим Синявский:

Знаете, выбрав что-то однажды – Родину защищать – надо было уже двигаться. Двигаться, заниматься этим вопросом. Да и понравилось на самом деле это. Служба в военном училище без куска сала с собой ни к чему хорошему не приведет Вадим Синявский:

Служба в военном училище, выходы на полигоны, они всегда, если ты идешь без куска сала с собой, ни к чему хорошему не приведут. Потому что после любого завтрака, обеда или ужина, если нет куска сала, то энергии у тебя не будет хватать. Бабушка всегда, когда нас отправляла пасти коров в детстве, всегда самый лучший кусок сала, самый лучший кусок мяса, самую лучшую еду давала нам для того, чтобы мы успешно выполнили поставленную задачу. Дочь в МЧС, сын в МВД, а что внуки? Александр Осенко:

А вы хотите, чтобы ваши внуки продолжили вашу династию? У вас же дочь служит в МЧС, а сын служит в МВД. А внуки?

Вадим Синявский:

Внуки учатся, пока мальчик начальную школу закончил. А девочка ходит в детский садик. Поэтому, я думаю, правильно будет решение принимать тогда, когда они уже повзрослеют, и у них будет это. Я буду формировать их точку зрения, насколько мне будет позволено как дедушке вмешиваться в этот процесс не с точки зрения, хотите вы в МЧС служить или нет, или приходите к нам в МЧС, а чтобы они зрело выбирали свою профессию. Так, как я, в принципе, это делал со своими детьми. Это очень важно. Александр Осенко:

И так же, как с вами делали ваши родители? Вадим Синявский:

Когда я своим родителям сказал, что я хочу поступать в военное училище, они сказали: сынок, ты у нас взрослый, ты принял такое решение, мы не можем тебе что-либо другого предложить. Читайте по теме: Синявский: белорусы – законодатели мод в пожарно-спасательном спорте Глава МЧС: безопасность – это возможность мирно жить, растить детей и внуков Синявский рассказал, как МЧС ликвидировали ажиотаж на сахар в Беларуси Александр Осенко:

А когда ваш сын вам сказал: папа, я буду поступать в Академию МВД? Вадим Синявский:

Мы переехали в Гродно, он перешел в 9 класс школы, гимназии городской. И тогда мы стали с ним обсуждать, кем бы он хотел стать. Он мне говорит, я хотел бы стать, как и ты, сотрудником милиции, поступить в Академию МВД. Когда пришло время, он поступил в Академию МВД, успешно ее закончил, распределился в уголовный розыск. В силу того, что я его втянул в свое любимое дело – занятие стендовой стрельбой. Он меня уже обстреливает по полной программе. И вот он увлекся стендовой стрельбой и сейчас проходит службу в спортивном обществе «Динамо». «У зверя шанса нет» – когда охотник отказывается от охоты?

Александр Осенко:

Стендовая стрельба и охота присутствуют в вашей жизни? Вадим Синявский:

Конечно! Я был ярым, заядлым охотником, но когда познакомился со стендовиками, такими достаточно профессиональными чемпионами Советского Союза, призерами мира, и увидел, что на одном из турниров мой, кстати, одноименец, Вадим Иванович Витохин, наш знаменитый стендовик, принес фотоальбом с фотоохот. И когда я листал, я у него спросил, говорю, Вадим Иванович, так на охоту, он говорит, вот ты, когда научишься стрелять примерно так же, как я, ты откажешься от охоты. Потому что у зверя шанса нет. И знаете, вот это все сработало. Александр Осенко:

Какое тогда у вас хобби? Чем вы увлекаетесь, когда вам надо просто разгрузиться? Вадим Синявский:

Спорт. И всем настоятельно рекомендую находить возможность заниматься любой активностью в своей жизни. Александр Осенко:

Нормативы сдали? Вадим Синявский:

Да, конечно, на отлично. Второй нештатный отряд типа «Зубр»

Вадим Синявский:

Мы по итогам работы в Турции, Мьянме очень серьезно оснастили отряд современным оборудованием, экипировкой, пересмотрели подходы в оснащении его. Но самое главное, что мы из этого опыта принесли… Опять это, понимаете, посыл нашего главы государства. Когда он отправлял в Турцию отряд, давал мне поручение, он сказал, говорит: слушай, Турция страна серьезная, они крепкие, а вот Сирии надо помочь. Я говорю: товарищ Президент, мы готовы. Я понимал, что я соберу сводную группу со всего МЧС, смогу оказывать эту помощь, потому что мы знаем, что люди у нас подготовлены. Но по итогам того, что мы туда не поехали, а не поехали по причине того, что нам и сирийцы отказали, и наши коллеги россияне сказали, что уже нет смысла туда отряд отправлять для решения вопроса по поиску и спасению, там нужно было другими задачами заниматься. Поэтому мы вот на этом фоне создали еще один нештатный отряд из числа наших специалистов со всей страны. Мы в этом году провели учения с этой группой. Они показали очень хорошие результаты. Мы определили по необходимости дооснащения, экипировки оборудованием этого сводного подразделения, определили, где оно будет, в каком объеме, и вот будем также этим вопросами заниматься. Гендиректор СТВ поблагодарил главу МЧС за помощь в съемках реалити-шоу Александр Осенко:

Ребята, которые сегодня снимают нашу программу, они еще снимают реалити-шоу «Есть девчонка одна». И вот когда девчонки носятся, скажу так, по вашему полигону, но они четко и гордо идут к финалу, это дорогого стоит. За что хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нам подставляете плечо и разрешаете делать вкусный, классный контент про белорусских женщин. Вы же помните классику: в горящую избу войдет, коня на скаку остановит. Так вот, изба-то ваша, тренировочная, вот мы их туда потихонечку подталкиваем. И они достойно из этой ситуации выходят. Вадим Синявский:

Самое главное, чтобы выходили живыми, здоровыми и невредимыми. Александр Осенко:

Я просто восхищен нашими белорусскими женщинами. Я знал, что они самые красивые, я знал, что они самые умные, так они еще и самые отважные. Как найти жену – совет парням от генерального директора и генерала

Александр Осенко:

Вы воспитали двух замечательных детей. У вас растут внуки. Но вы постоянно на работе. Я задаю вопрос про ваш тыл. Как познакомились? Сколько встречались? И как женились? Я много смотрел интервью, говорю сразу, где-то показания не сходятся. Вадим Синявский:

Может быть, какие-то тоже с неточностью были. История такая. Александр Осенко:

Мы это вырежем, и жена ваша не услышит, что вы не помните, как вы познакомились. Вадим Синявский:

Нет, я все помню. Мы познакомились 23 ноября 1989 года, четверг. Когда я шел заниматься профориентационной работой с детьми в школу, а супруга после занятий в университете шла по городу, гуляла. И вот мы познакомились недалеко, а точнее непосредственно возле кулинарии. Меня ребят попросили купить пирожное на день рождения. Ну я и задал ей простой вопрос: здравствуйте, как вас зовут? Вот так мы познакомились. Это было в 1989 году, а в августе следующего года у нас уже была свадьба. В августе будет 35 лет совместной жизни. Читайте по теме: Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз Министр по ЧС: мы передаем опыт нашего отряда многим международным партнёрам Спасатели международного класса – Вадим Синявский раскрыл подробности о спецотряде «ЗУБР» Александр Осенко:

Парни, удача любит смелых. Пришел, увидел, победил, в ковер через плечо и унес. 35 лет беззаботной жизни. Генерал говорит. Вадим Синявский:

Почему беззаботной? Заботной. Супруга, конечно, по-настоящему мой и соратник, и друг, и любимая. Да и самый надежный человек в жизни на самом деле. Потому что то, что она со мной прожила, я не пожелал бы ни одной женщине пройти с мужчинами. Я ведь очень много переезжал. А она ни разу не отказалась. Не говорит: я не поеду, потому что тяжело и сложно. Надо – вперед, мы за тобой. Александр Осенко:

Настоящая офицерская жена. Вадим Синявский:

Да, поэтому карьера ее была загублена напрочь, а вот благодаря, наверное, тому, что она меня поддерживала, я стал тем, кем я стал. Ну и говорят же у нас: у генералов и офицеров жена всегда на одну ступень выше мужа. Если я генерал-майор, значит, она генерал-лейтенант. Рецепт жизни от Вадима Синявского