Работа спасателей, 35 лет брака и сало на полигонах – большой разговор с главой МЧС Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Министр по ЧС хотел быть военным дирижером
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы же хотели стать не просто военным, а музыкальным военным?
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это была первая история. Я занимался в музыкальной школе, играл в духовом оркестре. Мы ходили на все демонстрации в советское время – 1 мая, 9 мая, 7 ноября. Весь город собирался и выходил на демонстрации, все предприятия. И мы в составе духового оркестра, я еще школьником играл вместе с отцом, кстати, в духовом оркестре. Поэтому готовился для поступления на военного дирижера. Но потом я решил, что, думаю, все-таки надо становиться военным. Выбрал военное училище внутренних войск. Знаменитая Саратовская, бывшая военно-командная Краснознаменная имени Дзержинского, кстати, нашего земляка. И поступил туда успешно в 1987 году.
В каких горячих точках планеты был Вадим Синявский и почему вернулся в Беларусь?
Александр Осенко:
А вот в то время, в 1991 год, почему вы вернулись в Беларусь?
Вадим Синявский:
Я думал-то служить, у нас ведь крепкая страна была, Советский Союз. Мы много поездили по служебным командировкам, в том числе по наведению конституционного строя, пресечению массовых беспорядков в Закавказье, в Центральной Азии.
Александр Осенко:
То есть вы проехали по этим горячим точкам в то время?
Вадим Синявский:
Да, я везде проехал. Два года – 1989-й, 1990-й – это был такой достаточно активный момент, связанный с движением по этим всем делам. Я понимал прекрасно, что все равно где-то судьба должна быть ближе к родителям, ближе к своей стране. В то время непростая история вообще была. Очень низкое денежное довольствие, отсутствие даже формы. Я когда приехал, часть элементов формы в милиции носил своей военной, которая у меня осталась.
Александр Осенко:
Вы же не уволились из органов. Откуда эта целеустремленность?
Вадим Синявский:
Знаете, выбрав что-то однажды – Родину защищать – надо было уже двигаться. Двигаться, заниматься этим вопросом. Да и понравилось на самом деле это.
Служба в военном училище без куска сала с собой ни к чему хорошему не приведет
Вадим Синявский:
Служба в военном училище, выходы на полигоны, они всегда, если ты идешь без куска сала с собой, ни к чему хорошему не приведут. Потому что после любого завтрака, обеда или ужина, если нет куска сала, то энергии у тебя не будет хватать. Бабушка всегда, когда нас отправляла пасти коров в детстве, всегда самый лучший кусок сала, самый лучший кусок мяса, самую лучшую еду давала нам для того, чтобы мы успешно выполнили поставленную задачу.
Дочь в МЧС, сын в МВД, а что внуки?
Александр Осенко:
А вы хотите, чтобы ваши внуки продолжили вашу династию? У вас же дочь служит в МЧС, а сын служит в МВД. А внуки?
Вадим Синявский:
Внуки учатся, пока мальчик начальную школу закончил. А девочка ходит в детский садик. Поэтому, я думаю, правильно будет решение принимать тогда, когда они уже повзрослеют, и у них будет это. Я буду формировать их точку зрения, насколько мне будет позволено как дедушке вмешиваться в этот процесс не с точки зрения, хотите вы в МЧС служить или нет, или приходите к нам в МЧС, а чтобы они зрело выбирали свою профессию. Так, как я, в принципе, это делал со своими детьми. Это очень важно.
Александр Осенко:
И так же, как с вами делали ваши родители?
Вадим Синявский:
Когда я своим родителям сказал, что я хочу поступать в военное училище, они сказали: сынок, ты у нас взрослый, ты принял такое решение, мы не можем тебе что-либо другого предложить.
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Александр Осенко:
А когда ваш сын вам сказал: папа, я буду поступать в Академию МВД?
Вадим Синявский:
Мы переехали в Гродно, он перешел в 9 класс школы, гимназии городской. И тогда мы стали с ним обсуждать, кем бы он хотел стать. Он мне говорит, я хотел бы стать, как и ты, сотрудником милиции, поступить в Академию МВД. Когда пришло время, он поступил в Академию МВД, успешно ее закончил, распределился в уголовный розыск. В силу того, что я его втянул в свое любимое дело – занятие стендовой стрельбой. Он меня уже обстреливает по полной программе. И вот он увлекся стендовой стрельбой и сейчас проходит службу в спортивном обществе «Динамо».
«У зверя шанса нет» – когда охотник отказывается от охоты?
Александр Осенко:
Стендовая стрельба и охота присутствуют в вашей жизни?
Вадим Синявский:
Конечно! Я был ярым, заядлым охотником, но когда познакомился со стендовиками, такими достаточно профессиональными чемпионами Советского Союза, призерами мира, и увидел, что на одном из турниров мой, кстати, одноименец, Вадим Иванович Витохин, наш знаменитый стендовик, принес фотоальбом с фотоохот. И когда я листал, я у него спросил, говорю, Вадим Иванович, так на охоту, он говорит, вот ты, когда научишься стрелять примерно так же, как я, ты откажешься от охоты. Потому что у зверя шанса нет. И знаете, вот это все сработало.
Александр Осенко:
Какое тогда у вас хобби? Чем вы увлекаетесь, когда вам надо просто разгрузиться?
Вадим Синявский:
Спорт. И всем настоятельно рекомендую находить возможность заниматься любой активностью в своей жизни.
Александр Осенко:
Нормативы сдали?
Вадим Синявский:
Да, конечно, на отлично.
Второй нештатный отряд типа «Зубр»
Вадим Синявский:
Мы по итогам работы в Турции, Мьянме очень серьезно оснастили отряд современным оборудованием, экипировкой, пересмотрели подходы в оснащении его. Но самое главное, что мы из этого опыта принесли… Опять это, понимаете, посыл нашего главы государства. Когда он отправлял в Турцию отряд, давал мне поручение, он сказал, говорит: слушай, Турция страна серьезная, они крепкие, а вот Сирии надо помочь. Я говорю: товарищ Президент, мы готовы. Я понимал, что я соберу сводную группу со всего МЧС, смогу оказывать эту помощь, потому что мы знаем, что люди у нас подготовлены. Но по итогам того, что мы туда не поехали, а не поехали по причине того, что нам и сирийцы отказали, и наши коллеги россияне сказали, что уже нет смысла туда отряд отправлять для решения вопроса по поиску и спасению, там нужно было другими задачами заниматься.
Поэтому мы вот на этом фоне создали еще один нештатный отряд из числа наших специалистов со всей страны. Мы в этом году провели учения с этой группой. Они показали очень хорошие результаты. Мы определили по необходимости дооснащения, экипировки оборудованием этого сводного подразделения, определили, где оно будет, в каком объеме, и вот будем также этим вопросами заниматься.
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Александр Осенко:
Ребята, которые сегодня снимают нашу программу, они еще снимают реалити-шоу «Есть девчонка одна». И вот когда девчонки носятся, скажу так, по вашему полигону, но они четко и гордо идут к финалу, это дорогого стоит. За что хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нам подставляете плечо и разрешаете делать вкусный, классный контент про белорусских женщин. Вы же помните классику: в горящую избу войдет, коня на скаку остановит. Так вот, изба-то ваша, тренировочная, вот мы их туда потихонечку подталкиваем. И они достойно из этой ситуации выходят.
Вадим Синявский:
Самое главное, чтобы выходили живыми, здоровыми и невредимыми.
Александр Осенко:
Я просто восхищен нашими белорусскими женщинами. Я знал, что они самые красивые, я знал, что они самые умные, так они еще и самые отважные.
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Александр Осенко:
Вы воспитали двух замечательных детей. У вас растут внуки. Но вы постоянно на работе. Я задаю вопрос про ваш тыл. Как познакомились? Сколько встречались? И как женились? Я много смотрел интервью, говорю сразу, где-то показания не сходятся.
Вадим Синявский:
Может быть, какие-то тоже с неточностью были. История такая.
Александр Осенко:
Мы это вырежем, и жена ваша не услышит, что вы не помните, как вы познакомились.
Вадим Синявский:
Нет, я все помню. Мы познакомились 23 ноября 1989 года, четверг. Когда я шел заниматься профориентационной работой с детьми в школу, а супруга после занятий в университете шла по городу, гуляла. И вот мы познакомились недалеко, а точнее непосредственно возле кулинарии. Меня ребят попросили купить пирожное на день рождения. Ну я и задал ей простой вопрос: здравствуйте, как вас зовут? Вот так мы познакомились. Это было в 1989 году, а в августе следующего года у нас уже была свадьба. В августе будет 35 лет совместной жизни.
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Александр Осенко:
Парни, удача любит смелых. Пришел, увидел, победил, в ковер через плечо и унес. 35 лет беззаботной жизни. Генерал говорит.
Вадим Синявский:
Почему беззаботной? Заботной. Супруга, конечно, по-настоящему мой и соратник, и друг, и любимая. Да и самый надежный человек в жизни на самом деле. Потому что то, что она со мной прожила, я не пожелал бы ни одной женщине пройти с мужчинами. Я ведь очень много переезжал. А она ни разу не отказалась. Не говорит: я не поеду, потому что тяжело и сложно. Надо – вперед, мы за тобой.
Александр Осенко:
Настоящая офицерская жена.
Вадим Синявский:
Да, поэтому карьера ее была загублена напрочь, а вот благодаря, наверное, тому, что она меня поддерживала, я стал тем, кем я стал. Ну и говорят же у нас: у генералов и офицеров жена всегда на одну ступень выше мужа. Если я генерал-майор, значит, она генерал-лейтенант.
Рецепт жизни от Вадима Синявского
Вадим Синявский:
Дорогие белорусы, он прост, как и вся наша с вами жизнь. Самое главное, мы должны свою жизнь прожить так, чтобы к нам люди относились так, как мы этого хотим. И сами должны к людям относиться так, как мы хотим, чтобы относились они к нам. Свое дело нужно делать профессионально, таким образом, чтобы за него не было стыдно ни самому тебе, ни окружающим. Понимать о том, что вы делаете это профессионально. Я очень рассчитываю на то, что наши белорусские спасатели свое дело делают профессионально. И к этому мы прикладываем максимум усилий по их обучению, подготовке, снаряжению. Это требует больших затрат государственных, но человеческая жизнь намного дороже. Будьте здоровы!