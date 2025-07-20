Аромат лугового и лесного разнотравья – в городе Докшицы прошёл фестиваль «Пра Зёлкі»

Форум травников, баттл флористов и мастер-классы по созданию бутоньерок из полевых цветов. Фестиваль «Пра Зелкі» собрал в Докшицком районе ценителей природы со всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на пасмурную погоду, гости с энтузиазмом погрузились в атмосферу праздника: участвовали в спортивных и творческих активностях, пробовали блюда национальной кухни с ароматами белорусских лугов и лесов, посещали ярмарку с фито-сборами, натуральными маслами и травяными чаями.

Я приехала из поселка Палкино Псковской области. Мы узнали, что в городе Докшицы проходит фестиваль трав. Решили посетить, очень интересно. У нас такие фестивали не проводятся.

Для меня это событие. Я очень люблю чаи с травами, очень люблю крема на основе трав. Но и само по себе такое деревенское, детское ощущение. Очень довольна. Докшицкий район – территория с уникальным природным потенциалом. Здесь расположены Березинский биосферный заповедник, долина реки Сервечь и гидрологический заказник «Голубицкая пуща». В этих местах встречаются более 65 видов лекарственных и свыше 20 пищевых растений. Одна из ключевых задач фестиваля – развитие сотрудничества в области выращивания и переработки этого природного богатства.

Игорь Жукович, индивидуальный предприниматель:

Мы здесь приобрели очень много знакомств. Обменялись полезными мнениями со специалистами, которые травники. Они нам тоже подсказали очень много интересных идей. Потому что масла и травы тоже могут сочетаться.