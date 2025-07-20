20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжён огонь ХХII Олимпийских игр

45 лет назад, 20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжен огонь 22 Олимпийских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть соревновательной программы прошла в Москве, но были задействованы и такие города, как Ленинград, Киев, Минск, Таллин. В частности, в нашей столице при аншлагах прошли матчи футбольного турнира. Олимпиада-80 стала большим спортивным и культурным событием. Миллионы людей следили за соревнованиями, поддерживали атлетов и радовались их спортивным успехам. Копилку сборной СССР серебряной и бронзовой медалями, в том числе, пополнил Александр Романьков.

Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:

Сохранился тот именно герб, именно с московской олимпиады. Вот этот герб, который у меня был на руке, я сам левша, он у меня был на правой руке, показывал всем то, что я из Советского Союза. Вся страна этим жила, дышала, праздновала, возносила своих героев. И когда уже много раз стал чемпионом мира, я был 10 раз, из них 5 раз было индивидуально.

Книга рекордов Гиннесса. Теперь как-то я смотрю на это и думаю, это была моя работа. Работа защищать свою страну.