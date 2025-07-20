Прямой эфир

20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжён огонь ХХII Олимпийских игр

20 июля 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

45 лет назад, 20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжен огонь 22 Олимпийских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжён огонь ХХII Олимпийских игр-2

Большая часть соревновательной программы прошла в Москве, но были задействованы и такие города, как Ленинград, Киев, Минск, Таллин. В частности, в нашей столице при аншлагах прошли матчи футбольного турнира. Олимпиада-80 стала большим спортивным и культурным событием. Миллионы людей следили за соревнованиями, поддерживали атлетов и радовались их спортивным успехам. Копилку сборной СССР серебряной и бронзовой медалями, в том числе, пополнил Александр Романьков.

20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжён огонь ХХII Олимпийских игр-4

Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:
Сохранился тот именно герб, именно с московской олимпиады. Вот этот герб, который у меня был на руке, я сам левша, он у меня был на правой руке, показывал всем то, что я из Советского Союза. Вся страна этим жила, дышала, праздновала, возносила своих героев. И когда уже много раз стал чемпионом мира, я был 10 раз, из них 5 раз было индивидуально.

Книга рекордов Гиннесса. Теперь как-то я смотрю на это и думаю, это была моя работа. Работа защищать свою страну.

20 июля 1980 года в Минске на стадионе «Динамо» был зажжён огонь ХХII Олимпийских игр-6

Очевидцы тех событий с теплотой вспоминают олимпийские старты. Не только спортсмены, которые доблестно сражались за награды главных игр четырехлетия, но и обычные граждане. Для них Олимпиада-80 стала дополнительным поводом гордости за свою страну. Сборная СССР на этих играх в командном зачете одержала победу, завоевав 195 медалей – 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых.

# Александр Романьков # Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Их дело – огонь и сталь. В Беларуси отмечают День металлурга
20 июля 2025 08:38

Их дело – огонь и сталь. В Беларуси отмечают День металлурга

Аромат лугового и лесного разнотравья – в городе Докшицы прошёл фестиваль «Пра Зёлкі»
20 июля 2025 08:02

Аромат лугового и лесного разнотравья – в городе Докшицы прошёл фестиваль «Пра Зёлкі»

Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз
20 июля 2025 07:53

Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз