Синявский рассказал, как МЧС ликвидировали ажиотаж на сахар в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Вопрос государственного резерва находится в полном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям. Наши предприятия, которые хранят материальные ценности для решения задач реагирования на чрезвычайную ситуацию, ее ликвидации, а также обеспечения устойчивой работы экономики. Простой пример. Не так давно, пару лет назад, был ажиотаж по сахару.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вы какое отношение имеете к сахару?

Вадим Синявский:

А мы сахар поставили в магазины – и весь ажиотаж пропал.

Александр Осенко

Сейчас вы меня удивили. Вот тут недавно наши враги хейтили, что у нас картофеля нет. И потом картофель появился. Это тоже?

Вадим Синявский:

Нет, картофель не мы. Картофель не мы, но за картофель, мне кажется, очень красноречиво сказал наш Президент. Надо слушать Президента, и мы не пропадем, это точно.