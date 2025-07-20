Синявский рассказал, как МЧС ликвидировали ажиотаж на сахар в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Вопрос государственного резерва находится в полном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям. Наши предприятия, которые хранят материальные ценности для решения задач реагирования на чрезвычайную ситуацию, ее ликвидации, а также обеспечения устойчивой работы экономики. Простой пример. Не так давно, пару лет назад, был ажиотаж по сахару.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы какое отношение имеете к сахару?
Вадим Синявский:
А мы сахар поставили в магазины – и весь ажиотаж пропал.
Александр Осенко
Сейчас вы меня удивили. Вот тут недавно наши враги хейтили, что у нас картофеля нет. И потом картофель появился. Это тоже?
Вадим Синявский:
Нет, картофель не мы. Картофель не мы, но за картофель, мне кажется, очень красноречиво сказал наш Президент. Надо слушать Президента, и мы не пропадем, это точно.