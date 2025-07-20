Министр по ЧС: мы передаём опыт нашего отряда многим международным партнёрам

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Отряд международный – и английский, и подготовка, и оборудование, и снаряжение. И что самое интересное, что уже мы опыт передаем многим международным партнерам. Если наши китайские друзья заинтересовались работой нашего отряда и в ближайшее время планируют к нам приехать за передовым опытом, то это, наверное, о чем-то говорит.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

То есть, получается, и в спорте мы законодатели мод...

Вадим Синявский,

Здесь мы говорим аккуратно. Здесь пределов совершенству просто нет. С каждым годом меняются подходы, меняется оборудование, разрабатываются новые системы экипировки, снаряжения.