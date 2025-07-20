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Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз

20 июля 2025 07:53
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если взять статистику за определенное время, за какой-нибудь период, год, полтора-два, на что вы хотите обратить внимание, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Вы на самом деле затронули вопрос, который волнует все общество. Это та безответственность людей, которая приводит к трагедиям. Про статистику, если говорить, можно сказать только одно. Благодаря деятельности всех государственных органов, всей государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, я не побоюсь этого слова, руководству страны, правительству, всем руководителям ведомства, которые в свое время возглавляли министерство, за последние 20 лет количество погибших детей уменьшилось в десятки раз. 

Мы на эту статистику аккуратно смотрим, потому что каждая человеческая жизнь для нас важна. Каждый человек на счету. По каждому факту гибели проводятся, кроме официального расследования Следственного комитета, мы проводим еще свои служебные разбирательства. Здесь надо говорить все-таки про вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности самого человека.

Синявский: за последние 20 лет количество погибших в ЧС детей уменьшилось в десятки раз-4

Александр Осенко:
Берегите себя, дорогие наши зрители.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Александр Осенко # Дети

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