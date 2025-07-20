Синявский: белорусы – законодатели мод в пожарно-спасательном спорте

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Есть такой пожарно-спасательный спорт. Какие успехи у нашей, скажем так, сборной МЧС?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы являемся законодателями мод в этом вопросе, в этом спорте, именно белорусы. Значит, наш представитель является консультантом у национальной сборной Китая. Наш представитель является консультантом у национальной сборной Узбекистана. Наши ребята, которые выступали успешно за Беларусь, некоторые решили, может быть, сменить свое спортивное гражданство, переехали в Российскую Федерацию выступать. Но мы спорт видим в развитии не только самих спортсменов спорта высших достижений, а развитие именно детско-юношеского спорта пожарно-спасательного. Мы и там успехи имеем. Поэтому развитая система федераций, федерации в областях, регионах. Его еще называют: спорт во имя спасения. Он же имеет прикладное значение.

Я сам этим не занимался, но так увлекся, так он мне нравится. Я в таком азарте нахожусь. И очень серьезно мы намерены выступить и в этом году. В Саудовской Аравии состоится в конце октября чемпионат мира. Национальные сборные наши готовятся.

Александр Осенко:

Возьмите нас с собой.