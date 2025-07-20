Их дело – огонь и сталь. В Беларуси отмечают День металлурга
Их дело – огонь и сталь. В День металлурга заслуженные слова признательности звучат в адрес тех, кто трудится в одной из важнейших отраслей промышленности. Металлургия остается основой экономической стабильности и индустриального потенциала страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский металлургический завод – одно из ведущих отечественных предприятий – продолжает развивать производство, расширяя линейку продукции и осваивая новые рынки.
Санкции не стали препятствием, а, напротив, послужили стимулом для повышения производственной эффективности. Особое акцент сделан на выпуске продукции, ранее не производимой. В числе таких новинок – полосовой прокат, опытные партии которого уже отгружены как на внутренний рынок, так и за рубеж. Кроме того, есть ряд востребованных изделий на пространстве СНГ, которые сегодня выпускает исключительно БМЗ. Например, проволоку для резки кристаллов. Вся современная электроника базируется на этом изделии.
В планах разработка кругов больших размеров и легированных марок стали. Для развития линейки своей продукции холдинг реализует много масштабных проектов.
Сергей Терлецкий, заместитель генерального директора по технологии и качеству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Допустим, на предприятии «СИТОМО» (Кобрин) – это большой проект по производству гидравлических штоков. То есть они уже будут из нашего продукта металлургического выпускать конечное изделие, которое будет применяться в гидравлических машинах различного назначения. На Минском подшипниковом заводе тоже мы расширяем линейку производимых подшипников, будем их увеличивать. Сейчас потребность очень высокая в подшипниках после ухода таких именитых различных фирм европейского происхождения.
Что касается экспортных возможностей предприятия, то около 75 % всей выпускаемой продукции отправляется за рубеж. Основным направлением остается российский рынок, на который приходится порядка 80 % всех внешних поставок. Вместе с тем БМЗ активно расширяет географию присутствия. Среди новых перспективных регионов – Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и страны Африки.