Их дело – огонь и сталь. В Беларуси отмечают День металлурга

Их дело – огонь и сталь. В День металлурга заслуженные слова признательности звучат в адрес тех, кто трудится в одной из важнейших отраслей промышленности. Металлургия остается основой экономической стабильности и индустриального потенциала страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкции не стали препятствием, а, напротив, послужили стимулом для повышения производственной эффективности. Особое акцент сделан на выпуске продукции, ранее не производимой. В числе таких новинок – полосовой прокат, опытные партии которого уже отгружены как на внутренний рынок, так и за рубеж. Кроме того, есть ряд востребованных изделий на пространстве СНГ, которые сегодня выпускает исключительно БМЗ. Например, проволоку для резки кристаллов. Вся современная электроника базируется на этом изделии.

В планах разработка кругов больших размеров и легированных марок стали. Для развития линейки своей продукции холдинг реализует много масштабных проектов.