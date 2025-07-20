Глава МЧС: безопасность – это возможность мирно жить, растить детей и внуков

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что как министр вы вкладываете в слово безопасность?