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Глава МЧС: безопасность – это возможность мирно жить, растить детей и внуков

20 июля 2025 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что как министр вы вкладываете в слово безопасность?

Глава МЧС: безопасность – это возможность мирно жить, растить детей и внуков-2

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Концепция национальной безопасности. Мы же этот документ утвердили Всебелорусским народным собранием. Где в мире есть такой институт, когда всенародно, открыто обсуждались требования этой Концепции? Ведь там очень много вопросов безопасности – экологическая, продовольственная, информационная и много других. Не будем мы их повторять и грузить людей этими всеми вопросами. Поэтому я как профессионал в этом вопросе всегда вкладываю в это все, на самом деле. А самое главное – это возможность мирно жить, растить детей, растить внуков. У меня уже их двое. Очень хочу, чтобы они росли живыми, здоровыми, не болели и жили в нашей любимой Беларуси.

# МЧС Беларуси # Александр Осенко # Вадим Синявский

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