Спасатели международного класса – Вадим Синявский раскрыл подробности о спецотряде «ЗУБР»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В рамках Союзного государства, в рамках международных площадок у нас есть такой классный специальный отряд «ЗУБР». Вот что это за отряд и где он обычно применяет свои навыки?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Первоначально он был у нас как пожарно-аварийно-спасательный отряд в 90-е годы сформирован, а в последующем стал иметь современную аббревиатуру – Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР». Он на сегодня имеет международную аккредитацию по стандартам Организации Объединенных Наций. Есть такая группа по поиску и спасению людей, которая организована ООН. И он имеет эту аккредитацию как отряд тяжелого класса. Он проводит самые сложные работы при самых серьезных разрушительных чрезвычайных ситуациях. В первую очередь это землетрясения и другие были моменты…