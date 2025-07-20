Спасатели международного класса – Вадим Синявский раскрыл подробности о спецотряде «ЗУБР»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В рамках Союзного государства, в рамках международных площадок у нас есть такой классный специальный отряд «ЗУБР». Вот что это за отряд и где он обычно применяет свои навыки?
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Первоначально он был у нас как пожарно-аварийно-спасательный отряд в 90-е годы сформирован, а в последующем стал иметь современную аббревиатуру – Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР». Он на сегодня имеет международную аккредитацию по стандартам Организации Объединенных Наций. Есть такая группа по поиску и спасению людей, которая организована ООН. И он имеет эту аккредитацию как отряд тяжелого класса.
Он проводит самые сложные работы при самых серьезных разрушительных чрезвычайных ситуациях. В первую очередь это землетрясения и другие были моменты…
Александр Осенко:
В Турции.
Вадим Синявский:
Да, это был первый международный опыт отряда так в такой ЧС работать. По результатам этой работы президент Турции Эрдоган наградил и отряд государственной наградой, и начальника республиканского отряда полковника Игоря Зарембо государственной наградой Турции за проведенное спасательное мероприятие. Мы тогда широко освещали их деятельность, а в этом году уже получилось так, что мы выдвигались в Мьянму по решению нашего Президента и оказывали помощь в решении задач по ликвидации последствий землетрясения в Республике Мьянма.
Александр Осенко:
Какая численность этого подразделения? И там только парни?
Вадим Синявский:
Численность отряда я не буду полностью называть в силу служебной тайны. А вот отряд, который аккредитован по международным стандартам, он имеет эту численность – это 64 человека.