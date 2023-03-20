«С ними разговор будет один – на уничтожение». Каким беглым в Беларусь лучше не возвращаться?

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Говорят о том, что содействовать экстремистам. Давайте поясним для тех, кто переживает, содействовал он экстремистам или не содействовал. Ведь наверняка с юридической точки зрения есть вполне здравая дефиниция этого действа.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Уголовный кодекс – это у нас не какая-то закрытая книжка. Ее можно купить в любом магазине. И почитавши статью про пособничество, там абсолютно четко написано: пособничество в экстремизме по конструкции ничем не отличается от пособничества краже, грабежу, разбою, хищению либо получению взятки – это содействие в любой форме, начиная от предоставления информации, заканчивая материальной помощью: финансирование экстремистской деятельности, террористической деятельности. Это, на минуточку, уголовно наказуемые деяния. Еще раз хочу повторить: не надо верить, это, конечно, очень удобно, но верить не нужно в то, что эти люди как-то там заблуждаются. Они все прекрасно понимают. Алена Сырова:

Тогда получается, что комиссия для беглых – не пройдет проверку никто. Геннадий Казакевич:

Неправда, но почему нет? Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, смотри, многие считают, что у нас в связи с этими законами или зачистками жутко диктаторское государство. Я всегда сравниваю, говорю: смотрите, как это все дело работает в Латвии той же самой. Посмотрел белорусское телевидение – в 700 евро штраф. В Литве привезли танк, поставили перед парламентом, и тут же уже инициатива: давайте мы уголовное наказание за тех, кто принесет цветы. Это действительно диктатура либо же все-таки государство имеет право от экстремистов защищаться?