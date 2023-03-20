«С ними разговор будет один – на уничтожение». Каким беглым в Беларусь лучше не возвращаться?
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Говорят о том, что содействовать экстремистам. Давайте поясним для тех, кто переживает, содействовал он экстремистам или не содействовал. Ведь наверняка с юридической точки зрения есть вполне здравая дефиниция этого действа.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:
Уголовный кодекс – это у нас не какая-то закрытая книжка. Ее можно купить в любом магазине. И почитавши статью про пособничество, там абсолютно четко написано: пособничество в экстремизме по конструкции ничем не отличается от пособничества краже, грабежу, разбою, хищению либо получению взятки – это содействие в любой форме, начиная от предоставления информации, заканчивая материальной помощью: финансирование экстремистской деятельности, террористической деятельности. Это, на минуточку, уголовно наказуемые деяния. Еще раз хочу повторить: не надо верить, это, конечно, очень удобно, но верить не нужно в то, что эти люди как-то там заблуждаются. Они все прекрасно понимают.
Алена Сырова:
Тогда получается, что комиссия для беглых – не пройдет проверку никто.
Геннадий Казакевич:
Неправда, но почему нет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, смотри, многие считают, что у нас в связи с этими законами или зачистками жутко диктаторское государство. Я всегда сравниваю, говорю: смотрите, как это все дело работает в Латвии той же самой. Посмотрел белорусское телевидение – в 700 евро штраф. В Литве привезли танк, поставили перед парламентом, и тут же уже инициатива: давайте мы уголовное наказание за тех, кто принесет цветы. Это действительно диктатура либо же все-таки государство имеет право от экстремистов защищаться?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я продолжу мысль по поводу теракта, что было важно с Мачулищами. Как сказал Президент, такая операция требует санкции главы государства соседнего. То есть ранее они таких операций не проводили. Видимо, сегодня эта санкция получена, и надо ждать такого рода повторений. Поэтому чем жестче мы ответим на Мачулищи, тем будет этот урок лучше выучен, поэтому реакция абсолютно понятна. До этого у нас были проблемы с украинскими службистами, с польскими, но эта оперативная игра все время велась. А что касается подготовки терактов, это абсолютно новый звоночек.
Алена Сырова:
Но эта грань пройдена уже.
Андрей Лазуткин:
И это то, что сегодня происходит массово в России. Посмотрите, что там. И диверсии есть, и попытки актов терроризма – это все очень тревожно.
Геннадий Казакевич:
Я прощу прощения, перебью, позволю себе дополнить. Вы знаете, что сказал нам террорист, когда мы его задержали? Он сказал бойцам: мужики, только не убивайте, я вам все расскажу.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:
То есть они прекрасно понимают свою меру ответственности. Вообще, этот терроризм и экстремизм – страшная зараза, и должно быть резкое пресечение.
Геннадий Казакевич:
Они прекрасно понимают, что белорусские правоохранители ни с кем миндальничать и играть в демократию не будут. Если ты террорист и экстремист, ответь.
Алена Сырова:
Слушайте, я помню прекрасно совещание Президента, когда речь шла о создании комиссии для беглых, тогда он сказал, что у нас есть отдельная категория граждан, которые находятся за рубежом. Понятное дело, что они никогда не обратятся в эту комиссию, но мы переговоров с ними не будем вести. С ними разговор будет один – на уничтожение.
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