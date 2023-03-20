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Гулевич: «Губернатору Минской области вручён пакет на приведение в боевую готовность территориальных войск»

20 марта 2023 18:46
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Новости Беларуси. В Минской области началась проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет под руководством начальника Генштаба Виктора Гулевича.

Гулевич: «Губернатору Минской области вручён пакет на приведение в боевую готовность территориальных войск»-1

Основные мероприятия будут проводиться в Борисовском районе. Согласно одному из эпизодов, в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения. Сформированным воинским подразделениям предстоит решить и ряд других задач, в том числе по охране ключевых объектов инфраструктуры.

Гулевич: «Губернатору Минской области вручён пакет на приведение в боевую готовность территориальных войск»-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси первый заместитель министра обороны:
Губернатору Минской области вручен пакет на приведение в боевую готовность штаба районной территориальной обороны и батальона территориальных войск. В рамках которого будут отработаны вопросы поставки мобилизационных ресурсов, их слаживания и участие в командно-штурмовом учении. Решение принимают местные органы власти, мероприятие будет проходить на территории всего Борисовского района, будет выполняться стандартный набор задач, которые предполагаются для решения.

Гулевич: «Губернатору Минской области вручён пакет на приведение в боевую готовность территориальных войск»-7

Тренировка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных.

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# Военные учения # общество # Виктор Гулевич # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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