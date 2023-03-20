Гулевич: «Губернатору Минской области вручён пакет на приведение в боевую готовность территориальных войск»

Новости Беларуси. В Минской области началась проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет под руководством начальника Генштаба Виктора Гулевича.

Основные мероприятия будут проводиться в Борисовском районе. Согласно одному из эпизодов, в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения. Сформированным воинским подразделениям предстоит решить и ряд других задач, в том числе по охране ключевых объектов инфраструктуры.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси – первый заместитель министра обороны:

Губернатору Минской области вручен пакет на приведение в боевую готовность штаба районной территориальной обороны и батальона территориальных войск. В рамках которого будут отработаны вопросы поставки мобилизационных ресурсов, их слаживания и участие в командно-штурмовом учении. Решение принимают местные органы власти, мероприятие будет проходить на территории всего Борисовского района, будет выполняться стандартный набор задач, которые предполагаются для решения.