«На этой теме очень легко поджечь». Объясняем, почему нельзя вывешивать БЧБ-символику
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Вадим Боровик, политолог:
Многие зрители думают, что мы опять в историю, а в чем проблема? Мы говорим сейчас о защите национальных интересов. Чтобы понимали, почему нас национализм интересует и волнует эта тема. Посмотрите, что было на Балканах. Тысячи, сотни тысяч погибших, вырезали друг друга. Что было между поляками и украинцами в свое время. Это не так давно, не так много времени прошло. Что было на многих континентах: и Латинской Америки, и Африки.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это английское правило «Разделяй и властвуй», которое из римского права идет.
Вадим Боровик:
Ультра эти течения приводят к чему? К взаимной ненависти, неприязни и конфликтам. Как правило, к уничтожению государств. И страдают потом самые простые обыватели, поэтому сейчас тема очень важна, потому что на этой теме очень легко поджечь. Я не совсем согласен, что кто-то изучает историю и может любые флаги вешать. Не может. Потому что если бы НСНРП в свое время не была просто политической силой, боролись за власть, просто потеряли власть, но не было концлагерей, Хатыни. Пожалуйста, изучайте. Есть другие партии, но под флагами этой партии уничтожать целые народы и по расовому признаку, и по другим уже нельзя. То же самое наш флаг. Бела-чырвона-белы, который использовали сначала, вешая наших подпольщиков, по сути, детей, стариков уничтожая, а потом в 2020 году в крови пытались искупать Беларусь, но, слава богу, мы выстояли.
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