«На этой теме очень легко поджечь». Объясняем, почему нельзя вывешивать БЧБ-символику

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Многие зрители думают, что мы опять в историю, а в чем проблема? Мы говорим сейчас о защите национальных интересов. Чтобы понимали, почему нас национализм интересует и волнует эта тема. Посмотрите, что было на Балканах. Тысячи, сотни тысяч погибших, вырезали друг друга. Что было между поляками и украинцами в свое время. Это не так давно, не так много времени прошло. Что было на многих континентах: и Латинской Америки, и Африки.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это английское правило «Разделяй и властвуй», которое из римского права идет.