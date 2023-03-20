Рассекреченные сведения и данные от КГБ. В Минске презентовали 11-й сборник документов «Хатынская трагедия»

Новости Беларуси. Трагическая участь Хатыни – центральная тема многочисленных научных трудов. Накануне 80-летия со дня сожжения оккупантами этого населенного пункта в Минске прошла презентация очередного исторического сборника, посвященного роковым событиям марта 1943-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его основе – более 150 документов, в которых изложены подробности уничтожения белорусской деревни и возведении на ее месте масштабного мемориального комплекса. Ученые на протяжении нескольких месяцев работали с фондами Национального архива и некоторыми данными Комитета госбезопасности. Хотя тираж сборника всего 100 экземпляров, ознакомиться с книгой можно будет в некоторых библиотеках нашей страны.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:

На сегодня мы имеем полную картину того, что произошло в Хатыни. В Национальном архиве все документы по истории Отечественной войны рассекречены, сегодня нет проблем с доступом к документам. Почему раньше не писали, потому что были засекречены документы. В советское время, например, они не были доступны массовым исследователям, поэтому и не писали. Сегодня у нас одна проблема – просто желание историков заниматься этими проблемами.

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:

Воспитательный момент издания крайне высокий, потому что молодое поколение должно знать, какой ценой нам досталась победа. И эта геноцидная практика, символом которой стала Хатынь, мы должны о ней знать и говорить как можно больше. Конечно, большой импульс этому дало расследование уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. И введение в научный оборот этих документов имеет крайне большое значение.