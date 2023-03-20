Растёт уровень воды. Где в Беларуси уже критическая отметка?

Новости Беларуси. Гидрологи Витебской области фиксируют рост воды в реках. За сутки уровень в регионе повысился от 1 до 73 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший подъем замечен в реке Дисна в районе Шарковщины. Впрочем, опасаться большой воды, по прогнозам специалистов, нет причин. Тему продолжит Виктор Пралич.

Проводим измерения по сваям. Ставим линейку на сваю и делаем отсчет.

Это один из 15 гидрологических постов в Витебской области на Западной Двине. Дважды в сутки специалисты снимают показания футштока, специальной линейки. С каждым измерением прибор погружается в воду выше и выше. За последние 24 часа – плюс 17 сантиметров. Подробности.

Следить за уровнем воды в Западной Двине начали с 10-х чисел марта. Когда в регионе дневная температура стала показывать плюсовые значения, начал расти и уровень воды в реках. Причем ежесуточно. Сейчас высота составляет 283 сантиметра над нулевой отметкой. До пика еще далеко. Согласно шкале уровня воды, угрожающей паводком считается отметка в 1020 сантиметров выше нулевого поста.

Дмитрий Гурин, руководитель группы гидрологии филиала «Витебскоблгидромет»:

Уровень еще будет повышаться. За счет снеготаяния и выпадения осадков. Опасно высоких уровней пока не предвидится.

Виктор Пралич, корреспондент:

Западная Двина свой характер демонстрировала дважды. 10 лет назад уровень воды был выше отметки на 9 метров. Тогда затопило и этот мост. Но рекорд был побит в 1931 году. Река затопила даже центр Витебска, поднявшись на 13 метров.

В этом году с половодьем уже пришлось столкнуться в январе. В Лиозненском районе под воду едва не ушел мост через реку Черница. А в Сенненском отрезало от большой земли деревню Александрия. На помощь выезжали сотрудники МЧС. Готовность номер один у спасателей и сейчас.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

На сегодня на территории области готово два сводных отряда. Со всей техникой. Созданы мобильные группы в каждом районе, где соответствующие подразделения проводят не только мониторинговую ситуацию, но и дают оценку развития паводковой ситуации.