Растёт уровень воды. Где в Беларуси уже критическая отметка?
Новости Беларуси. Гидрологи Витебской области фиксируют рост воды в реках. За сутки уровень в регионе повысился от 1 до 73 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший подъем замечен в реке Дисна в районе Шарковщины. Впрочем, опасаться большой воды, по прогнозам специалистов, нет причин.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Проводим измерения по сваям. Ставим линейку на сваю и делаем отсчет.
Это один из 15 гидрологических постов в Витебской области на Западной Двине. Дважды в сутки специалисты снимают показания футштока, специальной линейки. С каждым измерением прибор погружается в воду выше и выше. За последние 24 часа – плюс 17 сантиметров. Подробности.
Следить за уровнем воды в Западной Двине начали с 10-х чисел марта. Когда в регионе дневная температура стала показывать плюсовые значения, начал расти и уровень воды в реках. Причем ежесуточно. Сейчас высота составляет 283 сантиметра над нулевой отметкой. До пика еще далеко. Согласно шкале уровня воды, угрожающей паводком считается отметка в 1020 сантиметров выше нулевого поста.
Дмитрий Гурин, руководитель группы гидрологии филиала «Витебскоблгидромет»:
Уровень еще будет повышаться. За счет снеготаяния и выпадения осадков. Опасно высоких уровней пока не предвидится.
Виктор Пралич, корреспондент:
Западная Двина свой характер демонстрировала дважды. 10 лет назад уровень воды был выше отметки на 9 метров. Тогда затопило и этот мост. Но рекорд был побит в 1931 году. Река затопила даже центр Витебска, поднявшись на 13 метров.
В этом году с половодьем уже пришлось столкнуться в январе. В Лиозненском районе под воду едва не ушел мост через реку Черница. А в Сенненском отрезало от большой земли деревню Александрия. На помощь выезжали сотрудники МЧС. Готовность номер один у спасателей и сейчас.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
На сегодня на территории области готово два сводных отряда. Со всей техникой. Созданы мобильные группы в каждом районе, где соответствующие подразделения проводят не только мониторинговую ситуацию, но и дают оценку развития паводковой ситуации.
По стране сегодня опасения специалистов вызывает только Гомельский регион. Белгидромет сообщает, что уровень воды на притоке Припяти там достиг критической отметки. Наблюдается подтопление прибрежных территорий. Ситуация под контролем.
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