Со светлыми лицами, но с символикой Дирлевангера. Почему на преступления футбольных хулиганов нельзя закрывать глаза?

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы возвращаемся все время к событиям 2020 года. Действительно, был такой переломный момент, когда нам пришлось выучить уроки. Касаемо национальных идей и национализма. Ведь в истории все базируется на простом. Говорят, что в школах историю преподают как-то не так. Сейчас в чате у нас видим информацию, что кто-то считает, что много внимания уделяется Речи Посполитой, а дети не знают о ВОВ. Но в другом случае мы говорим, что сами отдали нашим оппонентам определенные исторические периоды. Люди объединяются в изучении истории. Вроде, благая цель? Благая. Люди говорят, что мы изучаем белорусскую мову. Это же одна из двух государственных. Плохо? Нет, вроде, хорошо. Но как получается так, что вроде благие идеи трансформируются в «благія» с точки зрения белорусского языка?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте про другое. Давайте про то, что такое национал-социализм, нацизм, в том числе и в белорусском измерении. Когда мы говорим про нацизм в строгом смысле этого слова, это расовая теория. Это определение круга правильных народов, которые принадлежат к одному корню, арийские концепты. Нацизм может быть германским, славянским, русским, белорусским. Гитлер, когда пришел к власти, делал то же самое. Кирилл Казаков, СТВ:

Но движение BLM в Америке тоже своеобразный нацизм? Игорь Марзалюк:

Это расизм, черный расизм. Этнический радикальный правый национализм это и есть национал-социализм. Гитлер, когда пришел в 1933 году к власти, он создавал свой нацистский интернационал на всей территории Европы. Беларусь не была исключением.

Игорь Марзалюк:

Был такой хитрый, шустрый товарищ Фабиан Акинчиц, который попробовал разных политических движений с 1917 года. Родом он был из Столбцов, там Акинчицы был такой фольварк, теперь это Столбцы. Фабиан Акинчиц создал сначала национал-социалистический белорусский актив, а в 1935 году в Западной Беларуси возникла Белорусская национал-социалистическая партия. Все это финансировалось, ну, Сораса не было, но был Розенберг. За счет немцев это финансировалось, нацистов. Польская дефензива очень быстро разобралась, поняла, что эта партия угрожает национальной безопасности Польши. И всех белорусских национал-социалистов быстро вышвырнули за периметры этнических белорусских земель. А Акинчиц поехал делать феерическую карьеру в ведомство Геббельса. И там, что называется, через ступеньку летел в Министерство пропаганды. Поэтому белорусский национал-социализм, белорусский нацизм имеет конкретную дату – это середина 30-х годов 20 века. Что для него характерно? Точно так, как и для немецкого национал-социализма, как и для современных белорусских неонацистов, для него характерна расовая доктрина, жесткий антисемитизм, жесткие фобии в отношении всех остальных, возвеличивание своей этнической общности. Единственное, что немцы, все национал-социалисты всех своих помощников воспринимали как расходный материал и не считали их себе равными. Я видел там: не возвеличивайте фанатов, они просто футбольные хулиганы. Дорогие участники чата! Когда ГУБОП задерживал лиц со светлыми лицами в 2020 году и с наколками (это были футбольные хулиганы) с символикой Дирлевангера, тех, кто вырезал Беларусь от Климовичей до Бреста, когда там было написано «Назаўсёды разам», когда там была свастика, вы о чем говорите? Они самые что ни на есть настоящие нацисты. Они исповедуют нацистскую идеологию. Более того, их прочтение. Почему для нас, нормальных людей, убийцы Хатыни, убийцы других белорусских населенных пунктов являются абсолютными врагами и злом? Хочу напомнить: тех, кто пошел сотрудничать с немцами, было мизерное меньшинство среди белорусов – от 20 до 27 тысяч. А им противостояло только в партизанских отрядах 374 тысячи. Из них 50 % – это молодежь. И 1 миллион 300 тысяч на фронтах Великой Отечественной войны, если не ошибаюсь. Я к чему? Просто порядок цифр, чтобы было понятно, кто и где был. Эти маргиналы апеллируют идеологией своих предшественников, как эти люди объясняли свое соучастие в преступлениях против народа, когда они вместе с немецкими карателями уничтожали? Они заявляли очень просто: это же (как сегодня говорят) «ватники», «быдло», «колорады». Кирилл Казаков:

Это видео из Минска. Вот бело-красно-белые тряпки.