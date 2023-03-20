«Пытаются стереть о стены свои татуировки». Геннадий Казакевич о задержанных нацистах

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Факты, которые есть. Есть определенные параллели с идеологией тогдашней нацистской Германии и тем, что пытались принести нам в 2020 году?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Я вам могу сказать, что те нацисты, которые попадают к нам в руки, очень быстро переосмысливают свои жизненные ценности. И некоторые пытаются стереть о стены свои татуировки, потому что мы очень быстро объясняем, что нацизм в этой стране не пройдет. И ни в какие дискуссии мы ни с кем вступать не будем. Я хочу сказать не о каких-то исторических параллелях, а о технологиях. Технологии что во время войны, что во время борьбы с бандформированиями, что в 2020 году – одни и те же. Сейчас я зачитаю цитаты из двух документов, а потом скажу, что это за документы.

Геннадий Казакевич:

Цитата первая. «По саботажу государственных займов и налогов. Всеми способами саботировать любой сбор средств, пропагандировать, что труд в СССР равен рабскому. По борьбе с органами МВД. Активизировать пропаганду на уход из органов МВД среди работников милиции. Не желающих уходить и более упрямых – уничтожать. Пропагандировать зверства органов МВД, внедрять к ним ненависть среди населения. Прививать у населения ненависть к агентуре МВД. По работе с молодежью. Давать учителям направления в националистическом духе, брать учеников под свое влияние, разучивать националистические песни, рассказывать детям о зверствах большевиков, убийствах детей, уничтожения детей и так далее». Цитата вторая. «Доведение тактики действий, направленных на дестабилизацию нормальной работы экономики, призывы к бессрочным забастовкам, остановкам производства. Запугивание населения крахом экономики, потерей сбережений у банков, невозможностью выплаты пенсий, галопирующей инфляцией. Отказ от уплаты коммунальных платежей, всевозможных сборов. При этом пожертвования на цели революции и политвязням. Дискредитация и демонизация органов внутренних дел и всей правоохранительной системы. Вбросы информации о пытках, изнасилованиях, убийствах, в том числе несправедливых задержаниях за песни, гуляние в лесу и так далее. Активная работа в Telegram-каналах с молодежью, формирования националистической информационной повестки, использование ярлыков «оккупанты» в отношении действующей власти Беларуси и России».